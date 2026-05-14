Volley, Serie D – River passa 3-1 in trasferta a Bellaria e raggiunge la finale playoff

Il RIVER DECALACQUE si ripete; infatti, dopo la brillante vittoria fra le mura amiche, sbanca anche il Palasport di Bellaria Igea Marina sconfiggendo con il punteggio 3-1 la locale formazione, garantendosi l’accesso alla finale playoff, che mette in palio un posto per la promozione in serie C regionale. Le piacentine, dopo un primo set giocato sottotono e con problemi di ambientamento in un campo da gioco decisamente ristretto, hanno alzato i giri del motore conquistando la meritata vittoria.
Una solida prestazione contro una squadra che presentava alcune giovani di sicuro futuro. Una vittoria ottenuta come al solito dal gruppo che anche in questa occasione è riuscito a compattarsi, dopo un primo set sottotono, ed ottenere un risultato importante. In evidenza capitan Rocca, autrice di ben 28 punti. Ora si resta in attesa di conoscere l’avversario per la finale playoff che mette in palio, come già detto, la promozione in serie C.
IDEA VOLLEY BELLARIA I.M. RN – DECALACQUE RIVER PC 1-3
(25-17 16-25 12-25 21-25)
IDEA VOLLEY BELLARIA IGEA MARINA RN: Bianchi A. Severi 11, Savioli 15, Fiorino 2, Kapeta 1, Bracci, Mazza (L1), Remor 2, Amici (L2), Soldati 8, Barberini, Virgili 3, Sipri 11, Bianchi E., All. Passamonti, Ass. All. Baschetti;
DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 15, Viaroli (L1), Rocca 28, Manzari, Boiardi 1, Basile, Colombini 1, Cappellini 14, Euclidi 1, Molinaroli 5, Bersanetti (L2), Mozzi, Rolleri 3, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;