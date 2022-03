Fiorenzuola – Virtus Verona LIVE dalle 14:30

Segui LIVE Fiorenzuola – Virtus Verona con STADIO SOUND, in onda su RADIOSOUND

Dopo l’importante vittoria contro la Pergolettese, il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta in casa la Virtus Verona in un altro scontro diretto che rappresenta un bel passo nella lotta per la salvezza.

Entrambe le squadre arrivano da una vittoria e ci tengono a confermarsi per allontanarsi ancora di più dalla zona calda della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola, Fracassini, Ferri, Varoli, Guglieri, Nelli, Fiorini, Stronati, Mamona, Mastroianni, Zunno. All. Tabbiani

VIRTUS VERONA: Giacomel, Munaretti, Cella, Pellacani, Daffara, Halfreddson, Metlika, Lonardi, Zugaro, Arma, Marchi. All. Fresco