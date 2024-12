Lentigione-Fiorenzuola: rossoneri chiamati a reagire

Segui Lentigione-Fiorenzuola domenica dalle 14:30 con gli aggiornamenti LIVE solo su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Cammaroto affronta la difficile trasferta contro il Lentigione, gara valida per la 15esima giornata del girone D in Serie D.

Il Fiorenzuola deve rialzare la testa

I rossoneri di mister Cammaroto affrontano questa delicata trasferta nel periodo peggiore della stagione e in piena crisi di risultati. Sono 4 le sconfitte consecutive, l’ultima in casa contro il Ravenna, con soltanto 1 gol segnato (7 totali nel campionato) e quartultimo posto in classifica.

Serve un cambio di rotta, a cominciare da domani, per cercare di ottenere punti fondamentali nella speranza di risalire ed uscire dalla zona playout.

Inizia a muoversi qualcosa nella rosa dei rossoneri

U.S. Fiorenzuola comunica ufficialmente l’acquisizione delle prestazioni sportive di Tino Parisi fino al 30 giugno 2026.

Classe 1995, Parisi è un difensore di grande esperienza e qualità, capace di abbinare solidità difensiva e proiezione offensiva.

Dopo aver militato in diverse squadre di prestigio e maturato una significativa esperienza nei campionati professionistici italiani, con 11 presenze in Serie B con la maglia del Catania nella stagione 2014/2015 e 210 presenze complessive in Lega Pro con le maglie di Livorno, Piacenza, Catania, Sicula Leonzio e Siracusa, Parisi in questa stagione ha disputato 12 presenze con la maglia del Ragusa Calcio in Serie D Girone I.

Parisi, che ha scelto di indossare la maglia numero 3 nella sua avventura in rossonero, sarà a disposizione di Mister Vincenzo Cammaroto a partire dalla seduta di allenamento di domani a Fiorenzuola.

U.S. Fiorenzuola è lieta di annunciare di aver sottoscritto un accordo con il calciatore Rosario Cancello, che vestirà i colori rossoneri fino al 30 giugno 2026.

Rosario Cancello, attaccante classe 2002, è un giocatore versatile e dotato di ottime qualità tecniche e atletiche. Nato a Napoli, Cancello è cresciuto nei settori giovanili di Inter e Torino, prima di collezionare una prima esperienza da 24 presenze nel mondo dei grandi in Lega Pro con la maglia della Pergolettese.

Nell’annata sportiva 2023/2024 Cancello si divide tra l’esperienza alla Luparense e quella al Progresso Calcio, prima di disputare 14 presenze in Serie D Girone F con la maglia del Termoli Calcio in questa stagione.

Un Lentigione in piena forma

Sarà un’altra gara, sulla carta, proibitiva, però, per il Fiorenzuola visto che il Lentigione arriva a questo match in piena forma e con il morale molto alto. Dopo aver battuto il TAU ad inizio Novembre, gli emiliani hanno ottenuto altri 5 successi di fila rientrando prepotentemente in corsa per la lotta in vetta alla classifica: ora sono a 29 punti e staccati di 3 lunghezze dal primo posto.

Davanti al proprio pubblico, i ragazzi di Cassani, vorranno proseguire questa striscia positiva e trovare l’ennesima vittoria.

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA (3-5-2): Gilli, Bran, Ronchi, De Ponti, Lori, Tringali, Trovade, Lauciello, Niccolai, Gavioli, Oboe. All. Cammaroto

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini, Lombardi, Capiluppi, Gobbo, De Marco, Nappo, Sabba, Alessandrini, Pari, Pastore, Babbi. All. Cassani