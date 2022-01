Calciomercato Fiorenzuola – Ferdinando Mastroianni è un nuovo giocatore rossonero

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Ferdinando Mastroianni, attaccante classe 1992 che arriva in trasferimento dal Calcio Lecco 1912.

Si tratta di un attaccante centrale di 189 cm che in stagione ha totalizzato finora 16 presenze con la maglia del Lecco in Serie C Girone A, lo stesso girone dei rossoneri.

Nato a Maddaloni, in provincia di Caserta, Ferdinando Mastroianni è un giocatore da 205 presenze in Serie C/Lega Pro con 30 reti all’attivo. Nelle ultime stagioni ha realizzato 12 reti con la maglia della Pro Patria e 7 in una stagione e mezzo con la maglia del Lecco.

A Ferdinando il benvenuto nella famiglia rossonera di U.S. Fiorenzuola 1922.