Cane trovato morto a Piacenza in un’area privata, la parlamentare Brambilla: “Con la LEIDAA saremo parte civile al processo”

La morte di un cane Amstaff strozzato dalla sua stessa catena o disidratato è intollerabile! Lo scrive sulla sua pagina Facebook la parlamentare Michela Vittoria Brambilla, commentando il fatto avvenuto a Piacenza, dove un cane è stato ritrovato senza vita dai Vigili del Fuoco in un’area privata. Un 28enne sarebbe indagato per uccisione di animale.

Le parole su Facebook di Michela Vittoria Brambilla

Con la Leidaa: Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente che mi onoro di presiedere, saremo parte civile al processo per assicurarci che la Legge Brambilla, venga applicata nella misura più severa possibile.

Si tratta di un evidente caso di uccisione, reato per cui la legge che porta il mio nome, una riforma storica in vigore dal primo luglio, prevede fino a quattro anni di carcere e 60mila euro di multa, sempre abbinati. Ci assicureremo che la persona responsabile della terribile morte di questo povero animale non la passi liscia e la paghi cara. Il tempo dell’impunità è finito!

