Caldo, settimana rovente anche nel piacentino, Monica Maj: “Bere più acqua del solito e mangiare tanta frutta di stagione” – AUDIO

Caldo, settimana rovente anche nel piacentino, Monica Maj: “Bere più acqua del solito e mangiare tanta frutta di stagione”. E’ già scattata l’allerta per la prima ondata di calore di giugno 2026 che potrebbe portare possibili effetti negativi sulla salute soprattutto di anziani, bambini molto piccoli e le persone fragili. Una situazione, tra l’altro, molto prolungata con temperature massime che durante la settimana potrebbero toccare anche i 40 gradi nel piacentino.

Un aiuto a combattere l’afa può arrivare anche da una corretta alimentazione. Il Ministero della Salute consiglia di bere liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, te’ e caffè. Evitando le bevande troppo fredde e bevande alcoliche.

Intanto dobbiamo bere più acqua – spiega la dietista piacentina Monica Maj – perché sudiamo di più. Abbiamo necessità di introdurre più liquidi. Vanno bene anche le tisane se piacciono, ma non zuccheriamole.

Ci sono invece bevande da evitare quando fa molto caldo?

Assolutamente le bevande zuccherine, perché aumentano il senso di sete, andando a peggiorare una situazione già difficile a causa del caldo.



Un altro consiglio da mettere in pratica durante le giornate afose è quello di non fare pasti troppo abbondanti optando per i cosiddetti “spuntini”. Bisognerebbe mangiare almeno cinque volte al giorno con degli spuntini a base di frutta, perché la natura ci offre quello di cui abbiamo bisogno nel momento in cui noi ne abbiamo bisogno. Pensiamo ad esempio all’anguria che è al 90 per cento ricca di acqua, oppure al melone. Quindi va aumentato il consumo di frutta e verdura, ma anche fare dei pasti che abbiano dei metodi di cottura molto semplici.

Semaforo rosso inoltre per cibi troppo piccanti

Sì, bene invece pasti a base di riso, pasta e pesce. Ben vengano inoltre anche i piatti unici con la combo cereale e legume insieme che formano la proteina perfetta.

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