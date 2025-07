Cani lasciati al sole o portati a passeggio nelle ore più calde, Bravaccini di Enpa Piacenza: “Ancora tanti comportamenti sbagliati” – AUDIO

Cani lasciati al sole o portati a passeggio nelle ore più calde, Bravaccini di Enpa Piacenza: “Ancora tanti comportamenti sbagliati”. L’arrivo di luglio è stato salutato da temperature massime con picchi anche di 38 gradi, una situazione difficoltosa per il benessere degli animali domestici, perché anche i nostri amici a quattro zampe soffrono la calura estiva.

Partiamo dagli animali domestici in casa – spiega Michela Bravaccini – che devono avere sempre a disposizione acqua fresca, quindi la ciotola va cambiata più volte al giorno, ricordiamoci che l’acqua si scalda velocemente. Per gli animali che stanno in giardino, ci devono essere sempre degli spazi ombreggiati. Poi è inutile costringere i cani a passeggiate assurde. Ricordiamo che a volte già alle 10 del mattino ci sono già 30 gradi. Loro non hanno scarpe e e appoggiano le zampe sull’asfalto bollente, questa cosa equivale ad andare noi scalzi in spiaggia quando ci sono 37 gradi. Evitiamo queste situazioni, meglio una passeggiata in meno ma un benessere migliore per gli animali. Cerchiamo di uscire alle prime luci del mattino o la sera verso le 9, così anche il proprietario può godere di un clima un po’ più fresco durante la passeggiata.

Sono ancora molti i comportamenti errati?

Sì molti! Mi sono capitati casi con cani lasciati in auto molto calde o legati all’esterno di supermercati. Oppure di assistere a passeggiate a mezzogiorno. Ricordiamoci inoltre delle differenze in base alla taglia. Ad esempio per i cagnolini la distanza dall’asfalto è minimale, quindi il calore che percepiscono è ovviamente molto più elevato.

Tra i rischi più grandi per cani e gatti durante la stagione estiva ci sono i colpi di calore

Quando accade, non sempre il cane è recuperabile, va fatta molta attenzione in questo periodo. Quindi usiamo il cervello piuttosto che confidare nel fato.

