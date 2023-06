Motonautica, grave incidente per il piacentino Giuseppe Rossi in Polonia. Gare sospese

Motonautica, grave incidente per il piacentino Giuseppe Rossi in Polonia. Il più volte campione del mondo, che corre nella F500, è stato trasportato in ospedale. Dalle frammentarie notizie che stanno arrivando in Italia, Rossi non sarebbe in pericolo di vita, ma comunque dovrebbe rimanere ricoverato in terapia intensiva per qualche giorno.

L’incidente è avvenuto a pochi metri dal traguardo, mentre il campione piacentino stava duellando con un altro scafo. I due sono arrivati quasi al contatto e le due barche hanno fatto un looping. Rossi, dopo aver battuto la testa è rimasto sott’acqua a causa del ribaltamento del mezzo. Dopo i soccorsi sul posto, il pilota è stato trasportato in ospedale in eliambulanza.

A causa del grave incidente le gare della tappa del Mondiale in Polonia sono state sospese. Anche lo scorso anno, il campione piacentino era stato vittima di un incidente a 180 km orari sullo stesso circuito di Znin.

