Cantine Aperte 2023 Il Poggiarello accoglie clienti e curiosi il 28 maggio per una domenica di festa

Cantine Aperte 2023, un appuntamento oramai diventato tradizione si appresta a tornare come consuetudine l’ultima domenica di Maggio.

L’evento enoturistico che permetterà a curiosi ed appassionati di poter visitare le aziende che aderiscono a questo grande evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino. I produttori accompagneranno i partecipanti nelle loro aziende con racconti legati alla tradizione con degustazioni ed eventi.

Alla Cantina Il Poggiarello di Scrivellano di Statto, sistemati gli ultimi dettagli sono pronti per questa grande festa ed un programma fitto di iniziative.

Cantine Aperte 2023 il programma di Domenica

“L’apertura delle porte è fissata per le ore 11,00 di Domenica 28 maggio, con il programma delle degustazioni dei vini del Poggiarello – anticipa Giulia Perini responsabile marketing e comunicazione di Cantine 4 Valli -Durante il corso della giornata avremo diverse attività di intrattenimento dal pomeriggio fino alle sera tornano i ragazzi del Bleech Festival con cui collaboriamo da 4 anni, porteranno una nuova proposta musicale che si chiama Wow la festa indie che proporrà musica leggera ballabile per tutte le età”.

L’area food truck quest’anno è rinforzata, ci saranno La Polpetteria, Umami gastrobar, Bstradi, la Gioita, Superfood e Baiocc Gellato.

Cantine Aperte 2023 le novità

“Quest’anno ci saranno un paio di novità – racconta Giuli Perini – ci sanno i ragazzi di Balaclà che proporranno attivita di intrattenimento per i bambini con laboratorio creativo, truccabimbi e palloncini sagomati, mentre mamma e papà potranno fare il loro percorso di degustazione. Per i golosi ricordo che Baiocc Gelato propone un gusto dedicato al nostro vino Mami”

Cantine Aperte 2023 l’importanza

“E’ un evento tanto importante perchè noi del Poggiarello teniamo molto ad essere vicini alle persone – ha spiegato Perini – e questo è un evento che ci permette anche di mostrare i luoghi del nosstro lavoro. Siamo anche contenti che Cantine Aperte sia diventato un evento importante del piacentino”.

In diretta su Radio Sound

“Siamo orgogliosi, di questa conferma anche per quest’anno – ha segnalato Perini – per tutta la giornata cantine aperte sarà raccontata con collegamenti in diretta su Radio Sound”.

Informazioni

Il Ticket di ingresso si acquista direttamente domenica mattina 28 Maggio arrivando alla Cantina Il Poggiarello a Scrivellano di Statto. Ogni ticket darà diritto a sei degustazioni con il relativo calice, una bottiglietta d’acqua e un buono sconto del 10% per l’acquisto di bottiglie nel negozio della cantina.

I vini che potrete assaggiare sono: Mami, Cecco, Il sauvignon Come il vento, La Malvagia Malvasia, Lo Straniero Pinot Nero, Il Valandrea Gutturnio Superiore, La Barbona Gutturnio Riserva, Ortrugo e Gutturnio Frizzanti Gli Spaghi. Aggionamenti sulla pagine ufficiali.