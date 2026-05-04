Tenta di rubare vino e anolini da uno stand sulla sulla festa, bloccato e denunciato

I Carabinieri della Stazione di Cortemaggiore e del Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda, sono intervenuti in piazza Molinari a Fiorenzuola d’Arda dove era in corso il tradizionale “Festival dell’Anolino” organizzato dalla Pro Loco ed hanno denunciato per tentato furto un uomo di origine marocchina, senza fissa dimora.

Secondo quanto ricostruito, il soggetto si sarebbe introdotto all’interno di uno stand gastronomico allestito per la manifestazione, tentando di asportare alcune bottiglie di vino e porzioni di anolini. La refurtiva è stata successivamente rinvenuta all’interno di uno zaino in suo possesso.

L’uomo è stato sorpreso e bloccato dal responsabile della Pro Loco, che lo ha trattenuto fino all’arrivo dei militari, intervenuti tempestivamente sul posto.

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