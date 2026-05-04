Ruba “gratta e vinci” e prova a incassare i premi, il maldestro tentativo non va a segno: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Piacenza Principale hanno denunciato in stato di libertà un cittadino di origine nordafricana, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato, al termine di un’attività investigativa avviata a seguito della denuncia presentata dal titolare di una tabaccheria situata all’interno di un centro commerciale cittadino.
Secondo quanto ricostruito dai militari, nella giornata del 23 aprile scorso l’uomo si sarebbe introdotto nell’esercizio commerciale, riuscendo ad asportare numerosi biglietti “Gratta e Vinci” per poi darsi immediatamente alla fuga.
Le indagini successive hanno consentito di accertare che parte dei tagliandi sottratti erano stati successivamente riscossi presso un’altra tabaccheria di Piacenza, per un importo complessivo di circa 150 euro.
L’identificazione del presunto autore è stata possibile grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e alla conoscenza del soggetto da parte dei militari operanti, che hanno così raccolto elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a delineare le responsabilità dell’indagato.