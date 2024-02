Carabinieri di Piacenza nuovi incontri per contrastare le truffe contro gli anziani 29 Febbraio a Bobbio e Gossolengo

Carabinieri di Piacenza nuovi incontri per contrastare le truffe contro gli anziani, gli ultimi due appuntamenti si sono svolti a Travo e Gropparello, i prossimi si svolgeranno giovedì 29 febbraio a Bobbio e Gossolengo, mentre numerosi altri sono in programma per il mese di marzo.

Carabinieri di Piacenza forniscono informazioni e consigli utili

I militari dell’Arma hanno fornito e forniranno ai presenti informazioni e consigli utili e le modalità utilizzate dai malviventi. Gli incontri dei carabinieri di Piacenza con i cittadini si inseriscono nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata dal Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza contro le truffe agli anziani.

Carabinieri di Piacenza gli incontri delle scorse settimane

Nelle scorse settimane gli incontri si sono tenuti a Carpaneto Piacentino, Morfasso, Rivergaro e Villanova sull’Arda. Nelle ultime due occasioni a Travo e Gropparello i comandanti di Compagnia e di Stazione hanno dialogato con i presenti e illustrato, anche mediante esempi concreti, le principali modalità utilizzate dai truffatori.

Il richiamo dei comandanti di stazione

I comandanti di Stazione hanno inoltre richiamato l’attenzione su fatti di cronaca realmente avvenuti in paese, descrivendo la tecnica truffaldina maggiormente adottata dai malviventi.

Carabinieri di Piacenza gli incontri di Marzo

Nel mese di marzo sono in programma altri sette incontri coi cittadini : l’ 1 marzo a Cadeo, il 5 marzo a Bettola, il 6 a Fiorenzuola d’Arda, il 9 a Castell’Arquato ed ancora il 15 a Monticelli d’Ongina e il 18 ad Alseno. Il 23 marzo, ultimo incontro del mese, è stato programmato alle 10 e 30 ad Ottone, dove i carabinieri incontreranno i cittadini di Ottone, Zerba e Cerignale.

Gli utimi incontri di Febbraio

Gli ultimi incontri in programma per il mese di febbraio, invece, sono il 29 febbraio alle ore 18 presso l’auditorium “Philippe Daverio” a Bobbio e alle 20,30 a Gossolengo.

Gli adesivi antitruffa

Durante gli incontri i militari dell’Arma distribuiranno due “Adesivi Antitruffa”, ideati dai carabinieri piacentini per combattere i raggiri nei confronti delle fasce più fragili, realizzati in modo da poter essere utilizzati sulla parte interna delle porte delle abitazioni private. Un adesivo contiene in sintesi tutti i consigli e le cautele da adottare mentre il secondo adesivo da apporre all’esterno è finalizzato a diventare un deterrente nei confronti dei malintenzionati.

A ogni minimo dubbio chiamare il 112

E non si stancheranno mai di consigliare che al minimo dubbio bisogna chiamare prima di tutti il numero di emergenza 112. Gli incontri costituiscono un importante momento di aggregazione e vicinanza alla popolazione, confermando sempre più come le Stazioni Carabinieri rappresentano, col loro quotidiano e silenzioso impegno, un baluardo a tutela della sicurezza e della legalità.