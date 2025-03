Castel San Giovanni, Capelli entra in Forza Italia: “Non per interesse, ma per essere propositivo”

“Il nostro è stato un passo ponderato e naturale, verso quella forza politica che da sempre più ci rappresenta e dalla quale sono arrivati i maggiori consensi elettorali”. Così Carlo Capelli parla di Forza Italia. Il passo a cui si riferisce è quello compiuto da lui stesso e da una quarantina di iscritti di Civiltà Castellana che hanno deciso di entrare nella sezione locale di Forza Italia.

Quale futuro per una lista civica?

“Ci siamo chiesti che futuro può avere oggi una lista civica senza il supporto di una forza politica – spiega Capelli – per cui abbiamo volto lo sguardo al gruppo che maggiormente da sempre ci ha rappresentati, ovvero quel centrodestra moderato che oggi è rappresentato da Forza Italia. Alle scorse elezioni regionali ci è stato chiesto di supportare la candidata Federica Ferrari, lo abbiamo fatto con convinzione; il risultato ottenuto con il 19,9 per cento delle preferenze ne è una prova. Oggi la struttura di Forza Italia è più orizzontale, c’è la volontà di entrare con energia nei territori, tanto che si è deciso di fare in congressi anche nelle sezioni con almeno 25 iscritti”.

Un contributo alla crescita di Castel San Giovanni

Un’opportunità per Civiltà Castellana che non va a disperdersi ma che, al contrario, si rafforza e porta il suo contributo alla crescita di Castel San Giovanni. “Abbiamo fatto questa scelta – spiega Capelli – non per interesse, ma spinti dalla voglia di continuare un discorso propositivo per Castello cercando di essere utili ad un partito moderato come Forza Italia. Pensiamo sia un’esperienza utile per noi e per il paese”.

“Con questa decisione non entriamo in maggioranza”

A scanso di equivoci, Capelli chiarisce: “Con questa decisione non entriamo in maggioranza. I cittadini ci hanno dato la loro fiducia con oltre duemila voti, per quello che rappresentiamo; l’auspicio è quello di creare un gruppo e di proporre attività, parallelamente Civiltà Castellana resterà viva come laboratorio di idee aperto ad ogni esperienza. Una realtà dinamica – sottolinea Capelli – rappresentata in consiglio comunale dai tre consiglieri. Il mio passaggio a Forza Italia, insieme a Tommaso Greco e ad una quarantina di iscritti, è da leggersi in chiave politica, amministrativamente continueremo a dare il nostro contributo con Civiltà Castellana senza entrare in conflitto. La collega Roberta Bargiggia ha fatto una scelta diversa e ha deciso di non entrare in Forza Italia. Il nostro è stato un passo dettato dalla realtà dei fatti, una scelta naturale”.

Sabato 22 marzo, a Castello, è in programma il congresso di Forza Italia; “presenterò la mia candidatura alla segreteria appoggiato da una lista di 15 persone per guidare il partito (5 donne e 10 uomini di cui 5 di Civiltà Castellana e i restanti di Forza Italia) – annuncia Capelli – con l’ambizione di riportare le persone a votare, anche grazie ad un partito che fa della moderazione e della pacatezza i suoi capisaldi, un’alternativa decisa a Fratelli d’Italia e Lega”.