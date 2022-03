Carmine Svelato – Placentia antiqua, sacre spoglie: mostra digitale fino al 25 settembre 2022. Inaugurazione venerdì 11 marzo

Carmine Svelato – Placentia antiqua, sacre spoglie. Dall’11 marzo al 25 settembre 2022, mostra digitale: dallo scavo archeologico ai Musei Civici di Palazzo Farnese. L’inaugurazione è prevista venerdì 11 marzo alle 11 presso il Laboratorio Aperto di Piacenza, nel complesso della ex chiesa del Carmine in piazza Casali.

Carmine Svelato – Placentia antiqua, sacre spoglie

Il Carmine svelato mette in mostra le indagini archeologiche eseguite tra il 2105 e il 2017 allʹinterno della ex Chiesa del Carmine di Piacenza, in occasione dei lavori di restauro dellʹintero edificio.

Le due stanze che compongono la mostra permetteranno ai visitatori di percorrere lo stesso cammino degli archeologi nel corso dello scavo.

Costo del biglietto: Euro 2,00 per l’ingresso alla Sezione romana dei Musei Civici. Posti limitati.

Orario:

da lunedì a domenica 10-18