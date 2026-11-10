La Casa di Cura Piacenza aderisce alla (H) Open Week: incontri di ascolto in occasione del 25 novembre, Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la Casa di Cura Piacenza aderisce alla sesta edizione della (H) Open Week, l’iniziativa promossa da Fondazione Onda ETS per sensibilizzare sul tema della violenza di genere e favorire l’accesso ai servizi di supporto e assistenza.

Per questa occasione, la Casa di Cura Piacenza mette a disposizione incontri informativi individuali con la Dott.ssa Enrica Nichetti, Psicologa e Psicoterapeuta, rivolti a chi desidera ricevere ascolto, orientamento e un primo confronto con una professionista.

Gli incontri si svolgeranno in un contesto riservato e confidenziale, con l’obiettivo di offrire uno spazio di ascolto e supporto, nel quale poter affrontare eventuali situazioni di difficoltà e ricevere indicazioni sui possibili percorsi di aiuto.

L’iniziativa intende richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione, dell’ascolto e del sostegno psicologico, strumenti fondamentali per contrastare la violenza di genere e accompagnare le donne nel percorso verso la consapevolezza e l’autonomia.



Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS, dichiara: “I dati sulla violenza contro le donne sono allarmanti, soprattutto tra le più giovani: in dieci anni, la percentuale di ragazze tra i 16 e i 24 anni che hanno subito violenza sessuale è passata dal 17,7% al 30,8%. Un aumento che ci impone di intervenire su due fronti: da un lato, offrire alle donne che subiscono violenza strumenti concreti per chiedere aiuto e accedere a percorsi di protezione; dall’altro, investire nella prevenzione, a partire dalle scuole, per aiutare ragazze e ragazzi a riconoscere i primi segnali di sopraffazione nelle relazioni. È in questa direzione che si muovono la nostra (H) Open Week, che rafforza la collaborazione tra ospedali e centri antiviolenza, e la campagna educativa Strappi, dedicata alle nuove generazioni”.

Informazioni e prenotazioni

Gli incontri si terranno mercoledì 25 novembre presso la Casa di Cura Piacenza.

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione attraverso uno dei seguenti recapiti:

Con questa adesione, la Casa di Cura Piacenza rinnova il proprio impegno nella promozione della salute e del benessere della persona, contribuendo a diffondere una cultura dell’ascolto, della prevenzione e del contrasto a ogni forma di violenza.