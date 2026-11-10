Il 14 novembre la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, Marco Piccoli: “Povertà in aumento anche a Piacenza, si può contribuire anche online” – AUDIO

Torna sabato 14 novembre, l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare®, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS, in cui sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali.
In tutta Italia aderiranno 12.000 supermercati e oltre 160.000 volontari riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione
Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a oltre 7.500 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..) che accolgono più di 1.700.000 persone in difficoltà.
LA COLLETTA A PIACENZA
Sabato 14 novembre torna anche nel piacentino la Colletta Alimentare, promossa da Banco Alimentare ETS.
Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare ETS
“La Colletta fa esattamente questo: permette a ciascuno di accorgersi che c’è una persona accanto a me, un volto che forse non conosco, ma che ha bisogno della mia attenzione. E in quel gesto, anche piccolo, ciò che era ‘mio’ diventa qualcosa da condividere, senza aspettarsi nulla in cambio. È così che la pace può cominciare proprio dalla busta della spesa.”
La Colletta è la più grande occasione durante l’anno di compiere un gesto di carità, un gesto gratuito, che ha un grande valore per chi riceve cibo ma anche per chi aiuta quel giorno.
Marco Piccoli, referente e responsabile provinciale del Banco Alimentare per il territorio di Piacenza, ha parlato a Radio Sound dell’aumento di persone in difficoltà nell’ultimo periodo. “Sì, i casi sono in aumento anche nella nostra provincia. Il dato più preoccupante è che il fenomeno riguarda soprattutto le fasce più fragili della popolazione, come i pensionati e gli over 65, ma anche molti giovani e giovani famiglie.
C’è una novità legata al web
Quest’anno punteremo anche sulla spesa online, per agevolare le donazioni e consentire a tutti di partecipare con un semplice clic. Sarà possibile contribuire anche oltre la giornata di sabato, per chi non può recarsi personalmente a fare la spesa o preferisce donare comodamente online“.
Quali sono gli alimenti più richiesti?
Quest’anno introduciamo una novità importante: alla luce dei cambiamenti nelle fasce di maggiore povertà, abbiamo aggiunto una nuova categoria di prodotti dedicati alla colazione, per rispondere in particolare alle esigenze dei più giovani. Tra i prodotti richiesti ci sono marmellata, crema spalmabile al cioccolato, cereali, biscotti e merendine. Restano naturalmente anche tutte le altre categorie tradizionali. Vorrei inoltre sottolineare un aspetto: spesso chi dona sceglie la pasta, perché è il prodotto più immediato a cui si pensa. In realtà, il Banco riesce ad approvvigionarsene durante tutto l’anno. Sarebbe quindi preferibile donare il riso, che rappresenta un aiuto altrettanto prezioso e utile.
L’anno scorso, a Piacenza, sono state raccolte 57 tonnellate di alimenti, distribuiti a oltre 4000 assistiti attraverso le 21 Associazioni Caritatevoli accreditate con Banco Alimentare.
Quest’anno, il 14 novembre, saranno attivati nel piacentino 54 supermercati (ai quali si aggiungono una serie di piccoli alimentari dell’Alta Valdarda) dove saranno riconoscibili i volontari dalla pettorina arancione che inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione.
Secondo i dati dell’ISTAT risulta che una fascia importante di povertà sia tra i giovani. Per questo si è deciso di inserire una nuova voce: colazione e merenda dove confluiranno tutti quegli alimenti a lunga conservazione utili allo scopo. Monoporzioni di taralli, succhi, brioche, caffè, the, frutta secca, cereali, muesli ecc…
Rimangono le solite categorie degli anni passati: tonno o carne in scatola, passata, legumi o verdure in scatola, olio, omogeneizzati, alimenti per l’infanzia, pasta, riso, zucchero, latte e biscotti.
Un ringraziamento ai numerosi volontari, enti, associazioni e imprese che hanno deciso di supportare e partecipare. A loro e al Consorzio Agrario Terrepadane per la disponibilità del magazzino va tutta la nostra riconoscenza.
LA COLLETTA ALIMENTARE® IN EMILIA ROMAGNA
Nel 2025 la Colletta in Emilia Romagna ha visto l’adesione di oltre 20.800 volontari ed ha portato alla raccolta di 932 tonnellate di prodotti in 1.148 punti vendita.
Anche per l’edizione 2026 i punti vendita aderenti sono circa 1.100. Quanto verrà raccolto giungerà, tramite le oltre 700 organizzazioni convenzionate con il Banco nella nostra regione, a circa 130.000 persone in condizioni di bisogno.
“È importante rivivere l’esperienza della Colletta – dichiara Stefano Dalmonte, presidente del Banco Alimentare Emilia Romagna – ancora di più quest’anno, in cui ricordiamo il Santo di Assisi. Partecipare donando la spesa, è un gesto semplice che permette a chiunque di far arrivare un aiuto concreto a chi più ha necessità. È fondamentale quindi che, anche nella nostra Regione, quante più persone possibile aderiscano a questa proposta: è davvero per tutti!”
Gli alimenti raccolti nel piacentino verranno ritirati entro 10 giorni dalle 21 associazioni piacentine convenzionate:
CARITAS PARROCCHIALE S. MARIA ASSUNTA
AUSER CARPANETO
CARRELLO SOLIDALE
CARITAS PARROCCHIALE S. GIOVANNI BATTISTA
CARITAS PARROCCHIALE S. MARIA DELLE GRAZIE E S. LORENZO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AGAPE ODV
CARITAS PARROCCHIALE S. GIOVANNI BATTISTA
ISTITUTO SACRA FAMIGLIA
CARITAS PARROCCHIALE S. ZENONE
BANCO DI SOLIDARIETA’ DELLA CDO – RICCARDO PAMPURI
ASSOCIAZIONE ISABELLA BRESEGNA ONLUS
CHIESA APOSTOLICA PIACENZA
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE NUMEROSE – PIACENZA
ISTITUTO FIGLIE M.SS.DELL’ORTO(GIANELLINE)
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ASSOFA
FONDAZIONE AUTONOMA CARITAS DIOCESANA PIACENZA – BOBBIO
APS CENTRO CRIST.SOC.ITALIA PER CRISTO
MIRACLE ASSEMBLY
EMPORIO SOLIDALE PIACENZA
CARITAS PARROCCHIALE S. PIETRO APOSTOLO
ASSOCIAZIONE NEW HOPE ODV
Elenco punti vendita
ALSENO
– CONAD – Via Fratelli Cervi 138
BORGONOVO VAL TIDONE
- BASKO – Via Montanara
- COOP – Strada Mottaziana 12
- EUROSPIN – Via Castel San Giovanni 7
CADEO
– COOP – SS 9, 187
CAORSO
- COOP – Via Duca degli Abruzzi 3
- FAMILA – Viale Orsola
CARPANETO PIACENTINO
- FAMILA – Via G. C. Rossi 72
- GULLIVER – Via G. C. Rossi 1
- IN’S MERCATO – Piazza Oliveti 18
CASTEL SAN GIOVANNI
- BASKO – Via E. Morselli 2B
- COOP – Via Don Francesco Mazzocchi
- EUROSPIN – Via E. Piacentina
- FAMILA SUPERSTORE – Via Borgonovo 73
- LIDL – Corso G. Matteotti 156
- PENNY – Corso Giacomo Matteotti 117
CASTELL’ARQUATO
- CONAD SUPERSTORE – Via Castellana
- MD – Via Guglielmo Marconi
CASTELVETRO PIACENTINO
– ROSSETTO – SS 10 CR/PC
CORTEMAGGIORE
- COOP – Via Firenze
- CRAI – Via Mattei 34
FIORENZUOLA D’ARDA
- CONAD SUPERSTORE – Via Einstein, angolo Via Cerlesi
- COOP – Via John Fitzgerald Kennedy 2
- GALASSIA – Via Friuli 1
GRAGNANO TREBBIENSE
– COOP – Via Roma
LUGAGNANO VAL D’ARDA
– COOP – Piazza Castellana
MONTICELLI D’ONGINA
– COOP – Via Falasca 29
PIACENZA
- ALDI – indirizzo non indicato
- CONAD SUPERSTORE – Via Manifattura
- CONAD SUPERSTORE – Via Grazia Deledda
- CONAD SUPERSTORE – Via Atleti Azzutti d’Italia 10/12
- CONAD SUPERSTORE – Via Modonesi 6
- COOP – Via Martiri della Resistenza 10
- COOP SUPERSTORE – Via Emilia Parmense 127
- ESSELUNGA – Via G. Manfredi 55C
- ESSELUNGA – Via della Conciliazione
- EUROSPIN – Via Giorgio Perlasca 6
- EUROSPIN – Strada Val Nure 16
- GALASSIA – Via L. Gorgni 20
- ITALMARK – Via G. Manfredi 5
- LIDL – Strada Farnesiana
- LIDL – Via Emilia Pavese
- MD – Via Emilia Pavese 46
- SAPORI & DINTORNI STORE – Via XX Settembre 8
PIANELLO VAL TIDONE
– GULLIVER – Via Leonardo da Vinci 17
PODENZANO
- CONAD – Via Palmiro Togliatti 8
- COOP – Via Roma 97/A
PONTENURE
- CONAD – Via E. Montale 9
- COOP – Via Papa Giovanni XXIII 10
RIVERGARO
– CONAD – SS 45, angolo strada provinciale per Gossolengo
ROTTOFRENO
– IL GIGANTE – SS Emilia Pavese, località Rottofreno, 29010 San Nicolò PC
SAN GIORGIO PIACENTINO
- CONAD – Via Firenze
- GULLIVER – Via Camillo Benso Conte di Cavour 3/B
Piccoli alimentari aggregati
- VERNASCA
- MiniMarket
- La Bottega del Pane
- LUGAGNANO VAL D’ARDA
- Panificio Frati
- La Pagnotta
- Dolce e Salato