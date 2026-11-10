Il 14 novembre la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, Marco Piccoli: “Povertà in aumento anche a Piacenza, si può contribuire anche online” – AUDIO

Torna sabato 14 novembre, l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare®, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS, in cui sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali.

In tutta Italia aderiranno 12.000 supermercati e oltre 160.000 volontari riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione



Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a oltre 7.500 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..) che accolgono più di 1.700.000 persone in difficoltà.

LA COLLETTA A PIACENZA

Sabato 14 novembre torna anche nel piacentino la Colletta Alimentare, promossa da Banco Alimentare ETS.

Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare ETS

“La Colletta fa esattamente questo: permette a ciascuno di accorgersi che c’è una persona accanto a me, un volto che forse non conosco, ma che ha bisogno della mia attenzione. E in quel gesto, anche piccolo, ciò che era ‘mio’ diventa qualcosa da condividere, senza aspettarsi nulla in cambio. È così che la pace può cominciare proprio dalla busta della spesa.”

La Colletta è la più grande occasione durante l’anno di compiere un gesto di carità, un gesto gratuito, che ha un grande valore per chi riceve cibo ma anche per chi aiuta quel giorno.

Marco Piccoli, referente e responsabile provinciale del Banco Alimentare per il territorio di Piacenza, ha parlato a Radio Sound dell’aumento di persone in difficoltà nell’ultimo periodo. “Sì, i casi sono in aumento anche nella nostra provincia. Il dato più preoccupante è che il fenomeno riguarda soprattutto le fasce più fragili della popolazione, come i pensionati e gli over 65, ma anche molti giovani e giovani famiglie.

C’è una novità legata al web



Quest’anno punteremo anche sulla spesa online, per agevolare le donazioni e consentire a tutti di partecipare con un semplice clic. Sarà possibile contribuire anche oltre la giornata di sabato, per chi non può recarsi personalmente a fare la spesa o preferisce donare comodamente online“.

Quali sono gli alimenti più richiesti?

Quest’anno introduciamo una novità importante: alla luce dei cambiamenti nelle fasce di maggiore povertà, abbiamo aggiunto una nuova categoria di prodotti dedicati alla colazione, per rispondere in particolare alle esigenze dei più giovani. Tra i prodotti richiesti ci sono marmellata, crema spalmabile al cioccolato, cereali, biscotti e merendine. Restano naturalmente anche tutte le altre categorie tradizionali. Vorrei inoltre sottolineare un aspetto: spesso chi dona sceglie la pasta, perché è il prodotto più immediato a cui si pensa. In realtà, il Banco riesce ad approvvigionarsene durante tutto l’anno. Sarebbe quindi preferibile donare il riso, che rappresenta un aiuto altrettanto prezioso e utile.

L’anno scorso, a Piacenza, sono state raccolte 57 tonnellate di alimenti, distribuiti a oltre 4000 assistiti attraverso le 21 Associazioni Caritatevoli accreditate con Banco Alimentare.

Quest’anno, il 14 novembre, saranno attivati nel piacentino 54 supermercati (ai quali si aggiungono una serie di piccoli alimentari dell’Alta Valdarda) dove saranno riconoscibili i volontari dalla pettorina arancione che inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione.

Secondo i dati dell’ISTAT risulta che una fascia importante di povertà sia tra i giovani. Per questo si è deciso di inserire una nuova voce: colazione e merenda dove confluiranno tutti quegli alimenti a lunga conservazione utili allo scopo. Monoporzioni di taralli, succhi, brioche, caffè, the, frutta secca, cereali, muesli ecc…

Rimangono le solite categorie degli anni passati: tonno o carne in scatola, passata, legumi o verdure in scatola, olio, omogeneizzati, alimenti per l’infanzia, pasta, riso, zucchero, latte e biscotti.

Un ringraziamento ai numerosi volontari, enti, associazioni e imprese che hanno deciso di supportare e partecipare. A loro e al Consorzio Agrario Terrepadane per la disponibilità del magazzino va tutta la nostra riconoscenza.

LA COLLETTA ALIMENTARE® IN EMILIA ROMAGNA

Nel 2025 la Colletta in Emilia Romagna ha visto l’adesione di oltre 20.800 volontari ed ha portato alla raccolta di 932 tonnellate di prodotti in 1.148 punti vendita.

Anche per l’edizione 2026 i punti vendita aderenti sono circa 1.100. Quanto verrà raccolto giungerà, tramite le oltre 700 organizzazioni convenzionate con il Banco nella nostra regione, a circa 130.000 persone in condizioni di bisogno.

“È importante rivivere l’esperienza della Colletta – dichiara Stefano Dalmonte, presidente del Banco Alimentare Emilia Romagna – ancora di più quest’anno, in cui ricordiamo il Santo di Assisi. Partecipare donando la spesa, è un gesto semplice che permette a chiunque di far arrivare un aiuto concreto a chi più ha necessità. È fondamentale quindi che, anche nella nostra Regione, quante più persone possibile aderiscano a questa proposta: è davvero per tutti!”

Gli alimenti raccolti nel piacentino verranno ritirati entro 10 giorni dalle 21 associazioni piacentine convenzionate:

CARITAS PARROCCHIALE S. MARIA ASSUNTA

AUSER CARPANETO

CARRELLO SOLIDALE

CARITAS PARROCCHIALE S. GIOVANNI BATTISTA

CARITAS PARROCCHIALE S. MARIA DELLE GRAZIE E S. LORENZO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AGAPE ODV

CARITAS PARROCCHIALE S. GIOVANNI BATTISTA

ISTITUTO SACRA FAMIGLIA

CARITAS PARROCCHIALE S. ZENONE

BANCO DI SOLIDARIETA’ DELLA CDO – RICCARDO PAMPURI

ASSOCIAZIONE ISABELLA BRESEGNA ONLUS

CHIESA APOSTOLICA PIACENZA

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE NUMEROSE – PIACENZA

ISTITUTO FIGLIE M.SS.DELL’ORTO(GIANELLINE)

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ASSOFA

FONDAZIONE AUTONOMA CARITAS DIOCESANA PIACENZA – BOBBIO

APS CENTRO CRIST.SOC.ITALIA PER CRISTO

MIRACLE ASSEMBLY

EMPORIO SOLIDALE PIACENZA

CARITAS PARROCCHIALE S. PIETRO APOSTOLO

ASSOCIAZIONE NEW HOPE ODV

Elenco punti vendita

ALSENO

– CONAD – Via Fratelli Cervi 138

BORGONOVO VAL TIDONE

BASKO – Via Montanara

COOP – Strada Mottaziana 12

EUROSPIN – Via Castel San Giovanni 7

CADEO

– COOP – SS 9, 187

CAORSO

COOP – Via Duca degli Abruzzi 3

FAMILA – Viale Orsola

CARPANETO PIACENTINO

FAMILA – Via G. C. Rossi 72

GULLIVER – Via G. C. Rossi 1

IN’S MERCATO – Piazza Oliveti 18

CASTEL SAN GIOVANNI

BASKO – Via E. Morselli 2B

COOP – Via Don Francesco Mazzocchi

EUROSPIN – Via E. Piacentina

FAMILA SUPERSTORE – Via Borgonovo 73

LIDL – Corso G. Matteotti 156

PENNY – Corso Giacomo Matteotti 117

CASTELL’ARQUATO

CONAD SUPERSTORE – Via Castellana

MD – Via Guglielmo Marconi

CASTELVETRO PIACENTINO

– ROSSETTO – SS 10 CR/PC

CORTEMAGGIORE

COOP – Via Firenze

CRAI – Via Mattei 34

FIORENZUOLA D’ARDA

CONAD SUPERSTORE – Via Einstein, angolo Via Cerlesi

COOP – Via John Fitzgerald Kennedy 2

GALASSIA – Via Friuli 1

GRAGNANO TREBBIENSE

– COOP – Via Roma

LUGAGNANO VAL D’ARDA

– COOP – Piazza Castellana

MONTICELLI D’ONGINA

– COOP – Via Falasca 29

PIACENZA

ALDI – indirizzo non indicato

CONAD SUPERSTORE – Via Manifattura

CONAD SUPERSTORE – Via Grazia Deledda

CONAD SUPERSTORE – Via Atleti Azzutti d’Italia 10/12

CONAD SUPERSTORE – Via Modonesi 6

COOP – Via Martiri della Resistenza 10

COOP SUPERSTORE – Via Emilia Parmense 127

ESSELUNGA – Via G. Manfredi 55C

ESSELUNGA – Via della Conciliazione

EUROSPIN – Via Giorgio Perlasca 6

EUROSPIN – Strada Val Nure 16

GALASSIA – Via L. Gorgni 20

ITALMARK – Via G. Manfredi 5

LIDL – Strada Farnesiana

LIDL – Via Emilia Pavese

MD – Via Emilia Pavese 46

SAPORI & DINTORNI STORE – Via XX Settembre 8

PIANELLO VAL TIDONE

– GULLIVER – Via Leonardo da Vinci 17

PODENZANO

CONAD – Via Palmiro Togliatti 8

COOP – Via Roma 97/A

PONTENURE

CONAD – Via E. Montale 9

COOP – Via Papa Giovanni XXIII 10

RIVERGARO

– CONAD – SS 45, angolo strada provinciale per Gossolengo

ROTTOFRENO

– IL GIGANTE – SS Emilia Pavese, località Rottofreno, 29010 San Nicolò PC

SAN GIORGIO PIACENTINO

CONAD – Via Firenze

GULLIVER – Via Camillo Benso Conte di Cavour 3/B

Piccoli alimentari aggregati

VERNASCA MiniMarket La Bottega del Pane

LUGAGNANO VAL D’ARDA Panificio Frati La Pagnotta Dolce e Salato

