Castagnata As.So.Fa. dal 25 al 27 settembre a Verano di Podenzano

Dal 25 al 27 settembre 2026, la sede dell’Associazione As.So.Fa. ODV a Verano di Podenzano ospiterà la 23ª Castagnata As.So.Fa., un appuntamento ormai tradizionale che unisce solidarietà, inclusione, giochi e divertimento per tutte le età.



La manifestazione rappresenta molto più di una festa: è un’occasione preziosa per l’associazione di aprire le proprie porte al territorio e condividere con cittadini, famiglie, volontari e amici il percorso vissuto durante l’anno.

L’obiettivo è infatti quello di raccontare e far conoscere le esperienze che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, dai progetti educativi e ricreativi alle vacanze e ai momenti di autonomia vissuti insieme ai ragazzi, come il Centro Estivo, il soggiorno di Carisolo e le numerose attività realizzate durante l’anno.

La Castagnata vuole inoltre essere un momento di incontro autentico con gli amici speciali, creando occasioni di relazione e conoscenza reciproca nei diversi appuntamenti in programma: durante i pranzi e le cene negli stand gastronomici, nel 7° Trofeo di Calcio Balilla Integrato, nella marcia ludico-motoria, nella celebrazione della Messa e nell’animazione della domenica pomeriggio. Momenti semplici ma significativi, attraverso i quali condividere il valore dell’inclusione e dell’amicizia.

Infine, la manifestazione sarà anche l’occasione per presentare i sogni e i progetti futuri dell’associazione, raccontando le nuove iniziative che As.So.Fa. desidera realizzare nei prossimi anni. L’auspicio è che sempre più persone possano appassionarsi alla missione dell’associazione, scegliere di conoscerla più da vicino e magari decidere di fare un pezzo di strada insieme, come volontari, sostenitori o semplicemente come amici.

L’evento si aprirà venerdì 25 settembre con gli stand gastronomici dalle ore 19.00 e con il 7° Trofeo di Calcio Balilla Integrato As.So.Fa., in programma alle ore 19.30. Il torneo, simbolo della manifestazione, promuove la partecipazione di tutti attraverso il gioco di squadra. Sono previste due categorie: “Amici”, che richiede la presenza in squadra di almeno una persona con disabilità, un bambino sotto i 10 anni o una persona over 70, e “Per Tutti”, aperta senza vincoli particolari. Sono previsti premi per i primi classificati. Le iscrizioni possono essere effettuate contattando l’associazione (info@associazioneassofa.org o sui numeri nella locandina) o direttamente presso la manifestazione.

Castagnata As.So.Fa. dal 25 al 27 settembre: programma

Sabato 26 settembre sarà dedicato al movimento e alla scoperta del territorio con la 23ª Marcia Ludico-Motoria, organizzata dal G.M. Gelindo Bordin con il patrocinio del Comune di Podenzano e la collaborazione delle associazioni locali. I partecipanti potranno scegliere tra percorsi di 5 e 10 chilometri con partenza libera tra le ore 16.00 e le 17.00. Il pomeriggio sarà arricchito anche da una coinvolgente caccia al tesoro aperta a famiglie, gruppi e amici.

Domenica 27 settembre la festa si concluderà con la Santa Messa delle ore 11.00, seguita dal pranzo presso gli stand gastronomici. Nel pomeriggio spazio ai bambini con giochi, laboratori e spettacoli. Alle 17.00 è previsto l’intrattenimento curato da Agostino dei Manicomics Teatro, seguito alle 17.30 dall’animazione musicale integrata As.So.Fa., momento finale di festa e condivisione.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva un’area ristoro coperta con proposte gastronomiche da gustare in compagnia.

La 23ª Castagnata As.So.Fa. si conferma così una grande festa della comunità, nella quale convivialità e inclusione diventano strumenti per costruire relazioni, abbattere le barriere e immaginare insieme nuovi percorsi di crescita e partecipazione.

Arcangelo Marullo Vice Presidente della Sezione Provinciale AISM Piacenza, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla

“L’obiettivo è quello di mettere al corrente e a conoscenza tutte le persone, soprattutto quelle malate di sclerosi multipla, di come sta avanzando lo studio della malattia. In particolare nella ricerca di nuovi farmaci che permettono una cura migliore. Su questo punto c’è stato un netto miglioramento grazie alla ricerca rispetto agli anni passati, quindi lo scopo principale è proprio informare tutti. Inoltre non riguarda solo la cura della malattia ma anche la cura della persona, ad esempio da un punto di vista psicologico e di benessere della vita”.