Incendio in un appartamento di San Lazzaro: intossicato il proprietario, evacuata la palazzina – FOTO

20 Settembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Incendio in un appartamento di San Lazzaro: intossicato il proprietario, evacuata la palazzina FOTO

Incendio questa mattina in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Emilia Parmense, a San Lazzaro. Il proprietario è rimasto intossicato ed è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso. Per precauzione sono stati evacuati anche gli altri residenti dello stabile.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in cucina quando, per cause ancora da chiarire, le fiamme partite dal fornello hanno raggiunto le superfici circostanti, provocando l’incendio.

Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, arrivati anche con l’autoscala, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’appartamento e la palazzina.

Il proprietario dell’abitazione, rimasto intossicato a causa del fumo, è stato preso in cura dai sanitari del 118 e successivamente accompagnato al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.

Durante le operazioni gli altri abitanti della palazzina sono stati fatti evacuare a scopo precauzionale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Restano da chiarire con precisione le cause che hanno dato origine all’incendio.

Incendio in un appartamento di San Lazzaro: intossicato il proprietario, evacuata la palazzina FOTO
Incendio in un appartamento di San Lazzaro: intossicato il proprietario, evacuata la palazzina FOTO
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