Controlli straordinari del territorio: 230 soggetti identificati e un ordine di allontanamento

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio per garantire la sicurezza urbana e contrastare il degrado, l’ illegalità e la microcriminalità.

La Questura di Piacenza ha attuato nel corso della settimana dei servizi straordinari di controllo del territorio con l’impiego sinergico degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e, durante il fine settimana, servizio straordinario interforze con pattuglie della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

L’azione ad alto impatto e i servizi straordinari di controllo hanno interessato in partidolar modo, la zona della stazione ferroviaria, il pubblico passeggio. l’area “Cheope” e le vie del centro cittadino.

Nel corso dell’attività sono stati effettuati 2 controlli ad esercizi pubblici, identificate in totale 230 persone, di cui 81 cittadini stranieri e 41 soggetti già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali o di polizia.

All’esito dei vari controlli un cittadino di nazionalità marocchina di 34 anni è stato denunciato In quanto risultato essere entrato irregolarmente In Italia ed è stato destinatario di un ordine di allontanamento dal territorio nazionale.