Piacenza – Real Calepina 3-1, Raffini segna una tripletta e regala i tre punti ai biancorossi!

Il Piacenza torna a vincere, trascinato da un super Raffini: i biancorossi si impongono per 3-1 al “Garilli” ai danni della Real Calepina che si presentava a questa sfida con il miglior attacco del campionato. La domenica degli uomini di Franzini inizia in discesa. Bastano 2′ per confezionare il vantaggio: un corner battuto magistralmente da Poledri diventa un invito a nozze per Raffini, che schiaccia il pallone di testa e trafigge Barbieri. I biancorossi hanno due ghiotte occasioni per raddoppiare, prima con lo stesso Raffini, quindi con Mustacchio, ma nel finale di frazione si rivedono i fantasmi di Vimercate con gli ospiti pericolosissimi. Fantasmi che si concretizzano in avvio di ripresa: c’è un lancio da dietro degli azzurri con Ekuban, tra i più positivi della partita, che fa da sponda per Cortesi che pareggia.

Dal “Garilli” arrivano i primi fischi con i locali che fanno una fatica tremenda a reagire. Poi Raffini decide che è il momento di diventare protagonista della partita. Al 74′ raddoppia tagliando perfettamente l’area di rigore, imbeccato da Mustacchio. Cinque minuti più tardi chiude i conti: servito al limite dell’area, si gira e lascia partire una conclusione di collo, rasoterra, che non lascia scampo all’estremo difensore. Franzini salva la panchina: avrà 14 giorni di tempo per recuperare le assenze e lavorare sui limiti di questa squadra che, troppo spesso non riesce a chiudere le partite.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-4-2): Bruno; Manzi, Ferri, Bakayoko, Mazzantini; Putzolu, Poledri, Rrapaj; Mustacchio, Raffini, Capelli. All. Arnaldo Franzini

A dsposizione Fantoni, Silva, Tremolada, Bagnaschi, Fofana, Trombetta, Milani, Bassanini e Panaioli

Real Calepina (4-2-3-1): A. Barbieri, Orlandi, Ziu, Brero Brais, Ciarmoli, Sangiorrgi, Belotti, Bertoni, Cortesi, Belotti Ekuban, All. Savoldi.

A disposizione: Miracolo, Roma, Lorenzi, Semprini, Beretta, Rononi, Scanzi, Lugnan, Fenotti

La partita

Primo tempo

Iniziata al “Garilli”

2′ Colpo di testa vincente di Raffini a seguito di un corner di Poledri: schiaccia il pallone in maniera perfetta e Barbieri non può far nulla. Piacenza – Real Calepina 1-0

Calcio di punizione per la Real Calepina, Bruno esce molto bene

13′ Occasionissima per la Real Calepina. Cross di Cortesi, il pallone attraversa l’area, ma Belotti non riesce ad intervenire, c’è la deviazione di un biancorosso. Ekuban sta per battere a rete, ma Putzolu e Ferri lo fermano sul più bello e regolarmente.

Ora la Real Calepina gioca alla pari con il Piacenza.

Conclusione di Rrapaj dalla distanza: Facile l’intervento del portiere

Un bel calcio di punizione di Poledri che cerca Mustacchio, questi la mette in mezzo e Barbieri respinge con i pugni.

24′ Occasionissima per il Piacenza, Rrapaj si gira in area Barbieri respinge poi Raffini non riesce a chiudere il tap-in

27′ Cross di Mazzantini, il portiere sbaglia l’uscita e Mustacchio di testa di pochissimo non trova la porta

Ammonito Bakayoko per fallo ai danni di Ekuban.

41′ Ciarmoli scambia con un compagno arriva al limite dell’area piccola, ma Bruno respinge con i piedi e salva il risultato!

45′ concesso un minuto di recupero.

Fine primo tempo

Secondo tempo

Entra Semprini per la Real Calepina

48′ Ammonito Poledri

Piacenza troppo schiacciato in questo avvio di ripresa.

49′ Calcio di punizione per il Piacenza. Ferri batte a giro, il portiere devia in corner.

Poledri la mette sul primo palo, c’è il tocco di testa di Bakayoko, poi Barbieri blocca sugli sviluppi.

57′ Dopo un rimpallo c’è il pareggio della Real Calepina. Lancio da dietro, Ekuban fa da sponda per Cortesi che non sbaglia 1-1.

Calcio d’angolo per il Brusaporto. Pallone sul primo palo e Mustacchio la rinvia

Fischi del “Garilli”

63′ Entra Tremolada fuori Rrapaj

Contropiede della Real Calepina, Bruno nega il vantaggio agli ospiti.

Entra Trombetta per Capelli

70′ Quinto corner per la Real Calepina

Semprini prova il tiro. Palla sopra la traversa

71′ Entra Milani per Bakayoko

74′ Manzi scavalca Semprini, Mustacchio serve Raffini che taglia molto bene l’area di rigore e infila il portiere. Piacenza – Real Calepina 2-1

80′ Trombetta serve Tremolada quindi Raffini che dal limite dell’area in un fazzoletto si gira e con un pallone di collo rasoterra chiude la partita. Piacenza – Real Calepina 3-1.

92′ Ammonito Semprini

Finisce qui. Il Piacenza batte 3-1 la Real Calepina con tripletta di Raffini.



L’intervista pre partita al mister