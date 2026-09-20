Brusaporto – Fiorenzuola 1-0: quarta sconfitta consecutiva, è crisi rossonera

Il Fiorenzuola di mister Villa, perde ancora, 1-0, sul campo del Brusaporto e porta a 4 le sconfitte consecutive in questo inizio, disastroso, di stagione. Decide la rete di Arrigoni, al 23esimo del primo tempo, per i padroni di casa. Fiorenzuola sempre più ultimo e ancora a secco di gol e punti.

Le parole di mister Villa al termine del match

Tra poco le parole del tecnico dei rossoneri ai microfoni di RadioSound…

La cronaca del match

Primo Tempo (1-0)

19′ potenziale occasione per i padroni di casa con D’Antoni che manca la deviazione su cross dalla sinistra

22′ traversa del Fiorenzuola con Alluci servito in profondità da Bertelli: gran botta con il destro ma sfortunato il centrocampista rossonero che colpisce il legno

23′ Brusaporto in vantaggio con Arrigoni: azione di ripartenza per i padroni di casa con Arrigoni bravo ad infilare Libertazzi e a portare avanti i ragazzi di Abbate

43′ primo cambio forzato per i rossoneri: dentro Agogliati per Ferretti

Finita la prima frazione con i padroni di casa in vantaggio 1-0. Poca reazione per il Fiorenzuola che dovrà fare sicuramente di più nel secondo tempo per riprendere questa partita.

Secondo Tempo (1-0)

46′ ci prova La Vigna dal limite col mancino: troppo debole il suo tentativo

49′ occasionissima Fiorenzuola con Formato che, da cross sulla destra di Alluci, anticipa di testa il portiere avversario ma pallone che non oltrepassa la linea per il salvataggio di un difensore

56′ Bertelli non riesce a deviare in porta sulla torre sugli sviluppi di un calcio d’angolo

60′ cambio per il Brusaporto: dentro Lo Conte per Barcella

68′ grande occasione per D’Antoni che rientra sul destro e calcia molto bene: ottimo intervento di Libertazzi

69′ cambio per il Fiorenzuola: dentro Pampaloni per Bertelli

75′ grande azione di Agogliati sulla destra che rientra e con il mancino calcia poco alto sopra la traversa

77′ doppio cambio per i padroni di casa: dentro Papotti e Djoubeirou per Alfarano e Barcella. Dentro anche Morrone per Alluci nelle fila del Fiorenzuola

Fiorenzuola ci prova con più convinzione, nel finale, con un Brusaporto tutto dietro a difesa del risultato: rossoneri che non riescono, però, a trovare il gol del pareggio. Finisce la gara con il 4° ko in altrettante partite.

Le Formazioni

FIORENZUOLA (3-5-2): Libertazzi, Dellagiovanna, Fontana, Marcaletti, Ferretti, Alluci, La Vigna, Cazzaniga, Barozzini, Bertelli, Formato. All. Villa

BRUSAPORTO (3-5-2): Saporiti, Daffara, Caferri, Regonesi, Alfarano, Arrigoni, Giorno, Valsecchi, Ceschini, Barcella, D’Antoni. All. Abbate