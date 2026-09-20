Gala di Danza “Oltre il passo – Quando la danza diventa attraversamento” in scena a Palazzo Farnese il 27 settembre

Nell’ambito della quarta edizione del Festival del Pensare Contemporaneo, domenica 27 settembre 2026 alle ore 20.30 nel Cortile di Palazzo Farnese, va in scena il Gala di Danza “Oltre il passo – Quando la danza diventa attraversamento” prodotto da Fondazione Teatri di Piacenza, con il contributo straordinario del Ministero della Cultura e con il sostegno di Crédit Agricole Italia. Un appuntamento che nasce in stretta relazione con il tema dell’edizione 2026 del Festival, “Attraversiamo – lasciare/approdare”, e che affida al linguaggio universale della danza il compito di interpretare e rendere concreta l’idea dell’attraversamento: un percorso di trasformazione individuale e collettiva, il superamento dei confini e la ricerca di nuovi approdi.

Il Gala riunisce sul palcoscenico dodici talentuosi e amatissimi ballerini del programma televisivo “Amici”. A interpretare il ricco programma di coreografie si alterneranno Chiara Bacci, Vanessa Bellini, Georgie Curreli Rose, Raffaele D’Anna, Alessio Di Ponzio, Francesco Fasano, Alessio Gaudino, Alessio La Padula, Serena Marchese, Carola Puddu, Mommo Sacchetta, e Mattia Zenzola per le danze latino-americane. Il programma spazierà dal repertorio neoclassico alla danza contemporanea, dall’energia dell’hip-hop al moderno e all’urban jazz, in un percorso caratterizzato dalla contaminazione tra stili, tecniche e linguaggi. A impreziosire il Gala, in qualità di coreografo ospite, sarà Kristian Cellini, che nel corso della sua carriera internazionale ha danzato accanto a prestigiosi artisti, tra cui Carla Fracci, Luciana Savignano e George Iancu. La sua ecletticità professionale lo porta a lavorare anche in importanti trasmissioni televisive Rai e Mediaset e con numerosi artisti italiani come Vasco Rossi, Renato Zero e Andrea Bocelli.

«Il Festival del Pensare Contemporaneo – ha sottolineato Katia Tarasconi, Sindaca di Piacenza e Presidente della Fondazione Teatri – si connota da sempre per la capacità di valorizzare l’arte e la cultura come fattori chiave di coinvolgimento e partecipazione attiva, con particolare attenzione e sensibilità nei confronti delle giovani generazioni. Non c’era forse forma espressiva più idonea della danza, nel suo linguaggio potente, universale e in costante evoluzione, mai prigioniero di stereotipi, per rappresentare in modo emblematico il tema cardine di questa edizione».

Un legame con il Festival ribadito anche daCristina Ferrari, Direttrice della Fondazione Teatri di Piacenza: «Con Oltre il passo affidiamo alla danza e alla forza espressiva del corpo il compito di raccontare il tema dell’attraversamento. In questo modo, l’arte del movimento si fa interprete della contemporaneità, con l’obiettivo di promuovere una maggiore partecipazione di pubblico di ogni generazione attraverso nuovi linguaggi artistici. Portare questa visione nell’ambito del Festival significa riaffermare il teatro come spazio vivo, luogo di incontro e scambio culturale».

E sulla connessione tra cultura e collettività si è soffermata Federica Sottanella, Direttrice Regionale Piacenza-Lombardia Sud di Crédit Agricole Italia: «Siamo lieti di sostenere il Gala “Oltre il passo”, evento che porta la grande danza in uno dei luoghi simbolo della città, al fianco di Fondazione Teatri di Piacenza, istituzioni cittadine e tutti i soggetti coinvolti. Come Crédit Agricole Italia continuiamo a operare per la valorizzazione del capitale sociale e culturale dei territori attraverso il sostegno ad appuntamenti d’eccellenza, perché siamo convinti che la cultura, quando riesce a parlare a pubblici diversi, sia una delle leve più efficaci per far crescere una comunità».

Un Gala come simbolo di un’arte in continua evoluzione, capace di unire tradizione, ricerca e contemporaneità, dove gli interpreti sono chiamati a esprimere, attraverso il corpo, emozioni, identità e nuove forme di relazione. “Oltre il passo” diventa quindi un viaggio tra generi e generazioni, un’occasione per vivere la danza nella sua forma più ampia, inclusiva e vitale, come ha sottolineato il coreografo Kristian Cellini. «Nel programma del Gala ci sarà anche una mia coreografia sulle musiche di Ezio Bosso», ha inoltre anticipato durante la conferenza stampa. «Un progetto per celebrare il tema del cambiamento attraverso la danza – ha concluso Antonio Desiderio, Artist Manager – che ci consente di esplorare nuovi stili e tecniche di quest’arte in movimento nella contemporaneità».