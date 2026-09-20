Urta una tazza di tè bollente, bimbo di un anno ustionato: soccorso dal 118

Momenti drammatici in un’abitazione di Piacenza, dove un bambino di un anno è rimasto ustionato dopo essere entrato accidentalmente in contatto con del tè bollente. Il piccolo ha riportato ustioni di secondo grado a un braccio e al collo, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il bambino si trovava in braccio alla mamma quando avrebbe urtato una tazza di tè caldo appoggiata sul tavolo.

Il contenuto della tazza si è rovesciato e il liquido bollente ha raggiunto il piccolo, provocandogli ustioni a un braccio e nella zona del collo.

Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al bambino.

Le ustioni riportate sarebbero di secondo grado. Nonostante il comprensibile spavento, le condizioni del piccolo non sarebbero tali da far temere per la sua vita.