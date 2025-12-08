Castel San Giovanni, l’ufficio Aci cambia sede: ora in piazzale Gramsci 7

Cambio di sede per l’Agenzia ACI di Castel San Giovanni, che lascia i locali di Piazza XX Settembre per trasferirsi ufficialmente in Piazzale Gramsci 7. Il trasferimento, già operativo, rappresenta un passo importante verso un miglioramento dei servizi offerti agli utenti e una maggiore accessibilità.
La nuova sede, più moderna e funzionale, è stata scelta per garantire spazi più adeguati al crescente numero di cittadini che ogni giorno si rivolgono all’ACI per pratiche automobilistiche, consulenze e servizi amministrativi.
Nuova sede: orari e servizi
Le responsabili dell’ufficio ACI di Castel San Giovanni Oria Losio e Janessa Vercesi sono a disposizione del pubblico tutti i giorni, anche la domenica. Sono infatti rimasti invariati orari e servizi, così da assicurare continuità e supporto alla cittadinanza senza interruzioni.
La nuova sede è aperta con i seguenti orari:
Dal lunedì al venerdì: 9:00 – 13:00 / 14:30 – 18:30 ( chiuso giovedì pomeriggio)
Sabato e Domenica: 9:00 – 12:00
Grazie a spazi più ampi e organizzati, l’ufficio potrà rispondere con maggiore efficienza alle richieste degli utenti, che potranno continuare a usufruire di un ampio ventaglio di servizi, tra cui:
- Passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori
- Radiazioni per esportazione
- Nazionalizzazioni di veicoli provenienti dall’estero
- Reimmatricolazioni in caso di smarrimento o deterioramento della targa
- Passaggi di proprietà e immatricolazioni di mezzi agricoli
- Assistenza per pratiche automobilistiche
- Riscossione bolli auto
Il personale ACI è a disposizione per fornire informazioni, supporto e accompagnare gli utenti in tutte le pratiche necessarie, garantendo continuità nei servizi anche durante la fase di transizione verso la nuova sede.
Con questo trasferimento, l’ACI di Castel San Giovanni conferma il proprio impegno verso un servizio sempre più efficiente, vicino al cittadino e orientato alla qualità.
Il cambiamento è stato comunicato ufficialmente dall’ente, che invita gli utenti a recarsi direttamente nella nuova sede per qualsiasi necessità. Il personale è a disposizione per fornire informazioni e accompagnare i cittadini nella transizione verso il nuovo punto operativo.
Con questo passo, l’ACI conferma il proprio impegno nel rafforzare la presenza sul territorio e nel migliorare l’esperienza degli utenti, puntando su efficienza, vicinanza e qualità del servizio.