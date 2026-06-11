Open Day Emicrania alla Casa di Cura Piacenza il 17 giugno, la Dottoressa Nichetti: “Tema trattato in modo più ampio rispetto al solo problema sintomatologico” – AUDIO

Il 17 giugno, in occasione della giornata dedicata alla sensibilizzazione sull’emicrania, la Casa di Cura Privata Piacenza aderisce all’iniziativa di Open Day, promossa dalla Fondazione Onda ETS, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’opportunità concreta di informazione, ascolto e orientamento sui percorsi di diagnosi e cura di una patologia ancora oggi troppo spesso sottovalutata.

Per l’occasione saranno a disposizione per consulenze informative individuali il Dott. Anteo Baricchi, Responsabile dell’Unità Operativa di Medicina Interna della Casa di Cura Piacenza, e la Dott.ssa Enrica Nichetti, Psicologa e Psicoterapeuta presso la Casa di Cura Piacenza e la Casa di Cura Sant’Antonino.

Prenderemo in considerazione – commenta la Dottoressa Nichetti – il tema in forma un po’ più ampia rispetto al solo problema sintomatologico. Parleremo di emicrania con il dottor Baricchi per la parte più squisitamente clinico-organica legata alle cause, ai sintomi della patologia, mentre da parte mia ci sarà la presa in considerazione di quanto impatta la malattia, e soprattutto la sintomatologia ad essa connessa, sulla salute psicologica. Un impatto che scientificamente viene considerato piuttosto importante, in quanto spesso produce dolore cronico, persistente, a volte non responsivo alla terapia farmacologica o solo parzialmente, pertanto risulta importante anche integrare una valutazione dal punto di vista psicologico.

L’emicrania rappresenta una delle condizioni neurologiche più diffuse e invalidanti. A livello globale, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante, interessando circa il 14% della popolazione adulta mondiale.

Nonostante la sua elevata diffusione, molte persone convivono con i sintomi senza ricevere una diagnosi tempestiva o un adeguato supporto terapeutico. Le conseguenze possono incidere profondamente sulla qualità della vita, sulle relazioni personali e sull’attività lavorativa, rendendo fondamentale una presa in carico specialistica e multidisciplinare.

Sono numeri molto alti?

Assolutamente, perché le cause che determinano questa patologia sono diverse. Spesso sono presenti sinergicamente all’interno di una stessa persona e vanno a generare, mantenere e aggravare la sintomatologia. Ad esempio parlando della mia area, una determinazione del mal di testa, comunemente considerato, può essere anche semplicemente legata ad un stress negli importanti contesti della propria esistenza, quindi un sovraccarico del contesto lavorativo. Anche il contesto individuale, sociale o relazionale, può generare problematiche somatizzanti che vanno a confluire nel mal di testa.

Per sensibilizzare la popolazione e favorire una maggiore consapevolezza su questa patologia, la Casa di Cura Privata Piacenza partecipa organizzando una giornata dedicata all’approfondimento e alla consulenza, durante la quale i cittadini potranno ricevere informazioni.

La scelta di coinvolgere due professionisti provenienti da ambiti differenti nasce dalla consapevolezza che l’emicrania è una patologia complessa che richiede un approccio integrato. Da un lato, infatti, è fondamentale una corretta valutazione clinica e internistica dei sintomi e delle possibili cause scatenanti; dall’altro, è importante considerare l’impatto che il dolore cronico può avere sul benessere psicologico della persona, influenzando la sfera emotiva, relazionale e lavorativa.

L’iniziativa – nata dalla volontà del Direttore Sanitario, Prof. Mario Sanna e del Direttore Operativo, Dott.ssa Nawal Loubadi – si inserisce nel più ampio impegno della Casa di Cura Privata Piacenza nella promozione della prevenzione, dell’educazione sanitaria e dell’accesso ai percorsi di cura.

I contatti per le prenotazioni fino ad esaurimento posti

e-mail: prevenzione@casadicura.pc.it

WhatsApp: 389.2625175Tel. 0523.751280

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