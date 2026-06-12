Serie B – Verticalità e centimetri sotto le plance: l’Assigeco si assicura Lorenzo Vanin

UCC Assigeco Piacenza è felice di comunicare di aver sottoscritto un accordo biennale con l’atleta Lorenzo Vanin, nelle ultime due stagioni a Vicenza.
Classe 2004 e originario di Favaro (Venezia), Lorenzo Vanin è un pivot di 210cm per 100kg. Dopo aver mosso i primi passi cestistici nella sua città natale, all’età di nove anni si trasferisce nel prestigioso settore giovanile della Reyer Venezia, dove completa il proprio percorso di formazione arrivando anche a essere aggregato alla prima squadra. Parallelamente all’attività con l’Under 19 Eccellenza e alle esperienze in Next Gen Cup, nel 2022/2023 è stato impegnato con la formula del doppio tesseramento con il BC Jesolo in Serie C Gold, mentre l’annata seguente l’ha visto protagonista con la Virtus Murano in Serie B Interregionale.
Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia di Vicenza, aumentando notevolmente il proprio rendimento e chiudendo l’ultimo campionato con 7.4 punti e 3.6 rimbalzi di media, con il 65% da due e con un season high di 19 punti nella sconfitta esterna dopo un tempo supplementare proprio contro l’Assigeco. Lo scorso mese di gennaio è stato inoltre convocato da coach Luca Banchi per un mini-raduno della nazionale Under 22, ulteriore attestato del suo valore e delle sue potenzialità.
Giocatore verticale e dagli importanti margini di miglioramento, metterà a disposizione tutto il suo bagaglio tecnico e tattico per aiutare il club biancorossoblu al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Le parole di Lorenzo Vanin
“Fin dalla prima chiamata con l’allenatore ho avuto sensazioni molto positive: abbiamo parlato prima di tutto a livello umano, del mio percorso di crescita e degli obiettivi della squadra, un approccio che ho apprezzato molto e che mi ha subito fatto sentire a mio agio. Sono davvero felice di questa opportunità, tutti mi hanno parlato di un ambiente accogliente e molto preparato, ideale per crescere. Sarà la mia prima esperienza lontano da casa: arrivo in Assigeco con grande entusiasmo e tanta voglia di mettermi in gioco”.
Marcello Ghizzinardi, il Capo Allenatore
“Lorenzo è uno dei giovani più interessanti nel suo ruolo nel panorama cestistico nazionale. Nonostante la giovane età ha già maturato esperienza nel campionato di Serie B Nazionale e possiede caratteristiche fisiche e tecniche che lo rendono un profilo di prospettiva con ampi margini di miglioramento. Siamo molto felici di averlo con noi e siamo convinti possa crescere ulteriormente all’interno del nostro progetto”.
Alessandro Pagani, Direttore Sportivo
“Vanin rappresenta alla perfezione l’emblema del giocatore Assigeco: un giovane in rampa di lancio, con grandi margini di crescita e un futuro importante davanti a sé. Nel corso dell’ultima stagione ci ha colpito sia per le sue qualità tecniche che per la capacità di comprensione del gioco. Quando società e giocatore condividono la stessa visione le trattative diventano molto veloci, e così è stato. Siamo molto felici di accoglierlo nella nostra famiglia e gli auguro un percorso ricco di soddisfazioni, sia personali che di squadra”.