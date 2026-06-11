Fiorenzuola nel segno della continuità: confermati Araldi e Barbieri per la stagione 2026/2027

Fiorenzuola guarda al futuro puntando sulla continuità. Il club rossonero ha infatti ufficializzato la riconferma di Nicolò Araldi nel ruolo di allenatore della Prima Squadra e di Mario Barbieri come Direttore Sportivo per la stagione sportiva 2026/2027.
Una scelta che testimonia la volontà della società di proseguire il percorso intrapreso negli ultimi anni, valorizzando le competenze e il lavoro di due figure considerate centrali all’interno del progetto tecnico e sportivo.
Per quanto riguarda la guida della squadra, il Fiorenzuola ha rinnovato la propria fiducia a mister Nicolò Araldi, tecnico che ha saputo distinguersi per professionalità, preparazione e forte senso di appartenenza ai colori rossoneri. La sua conferma rappresenta un importante segnale di stabilità e programmazione, con l’obiettivo di consolidare un progetto fondato su identità, lavoro di gruppo e crescita costante.
Contestualmente, il club ha annunciato anche la permanenza di Mario Barbieri nel ruolo di Direttore Sportivo. La società ha sottolineato la competenza, la professionalità e la profonda conoscenza dell’ambiente rossonero che caratterizzano il dirigente, ritenuto una figura chiave nella costruzione e nello sviluppo del progetto tecnico.
Le riconferme di Araldi e Barbieri confermano la volontà del Fiorenzuola di affrontare la stagione 2026/2027 con basi solide e una chiara visione strategica. Continuità, programmazione e ambizione saranno i pilastri su cui il club intende costruire il proprio futuro, nel rispetto della storia e dei valori che da sempre contraddistinguono la società.