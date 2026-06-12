Dalla scuola al welfare, il Pd ospita l’assessore regionale Conti martedì 16 giugno

L’assessore Isabella Conti dialogherà con il Direttore di Libertà, Gian Luca Rocco, in un evento pubblico organizzato dal Partito Democratico provinciale di Piacenza. L’incontro si terrà martedì 16 giugno, alle ore 17.15, presso la Limonaia di Palazzo Ghizzoni Nasalli a Piacenza, ingresso in via Gregorio X n.9, (trasversale Via Cavour).

LA NOTA DEL PD

Al centro del confronto vi saranno temi di particolare rilevanza sociale e culturale: politiche scolastiche, orientamento e contrasto alla dispersione, welfare di prossimità e piani educativi. Dalle parole dell’Assessora Conti emergeranno valutazioni e proposte della Regione Emilia-Romagna, da sempre impegnata sul fronte delle politiche scolastiche, con l’obiettivo di rendere sempre più qualificante l’offerta formativa regionale. Saranno inoltre affrontate questioni legate alle scelte statali in materia di programmazioni disciplinari, riorganizzazione degli Istituti tecnici e proposte di calendarizzazione del Piano Estate.

“Tra i temi di maggiore attualità figurano anche l’educazione affettiva, il contrasto all’aumento dei NEET e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, questioni che coinvolgono direttamente studenti, docenti e famiglie. Il confronto e il dialogo rappresentano strumenti fondamentali da sostenere e promuovere, a partire da chi oggi ricopre responsabilità amministrative e politiche”. – concludono Tiziana Albasi e Andrea Capellini, delegati in Segreteria provinciale Pd a scuola e politiche giovanili

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy