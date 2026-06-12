Dalla scuola al welfare, il Pd ospita l’assessore regionale Conti martedì 16 giugno

L’assessore Isabella Conti dialogherà con il Direttore di Libertà, Gian Luca Rocco, in un evento pubblico organizzato dal Partito Democratico provinciale di Piacenza. L’incontro si terrà martedì 16 giugno, alle ore 17.15, presso la Limonaia di Palazzo Ghizzoni Nasalli a Piacenza, ingresso in via Gregorio X n.9, (trasversale Via Cavour).
LA NOTA DEL PD
Al centro del confronto vi saranno temi di particolare rilevanza sociale e culturale: politiche scolastiche, orientamento e contrasto alla dispersione, welfare di prossimità e piani educativi. Dalle parole dell’Assessora Conti emergeranno valutazioni e proposte della Regione Emilia-Romagna, da sempre impegnata sul fronte delle politiche scolastiche, con l’obiettivo di rendere sempre più qualificante l’offerta formativa regionale. Saranno inoltre affrontate questioni legate alle scelte statali in materia di programmazioni disciplinari, riorganizzazione degli Istituti tecnici e proposte di calendarizzazione del Piano Estate.
“Tra i temi di maggiore attualità figurano anche l’educazione affettiva, il contrasto all’aumento dei NEET e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, questioni che coinvolgono direttamente studenti, docenti e famiglie. Il confronto e il dialogo rappresentano strumenti fondamentali da sostenere e promuovere, a partire da chi oggi ricopre responsabilità amministrative e politiche”. – concludono Tiziana Albasi e Andrea Capellini, delegati in Segreteria provinciale Pd a scuola e politiche giovanili