Festa del dono 2026 il 14 giugno con Avis Provinciale Piacenza. L’appuntamento, in occasione della Giornata Mondiale del donatore prevede una giornata all’aria aperta con Yoga, il Tandem Volante, Mini Pony, attività con gli amici a 4 zampe, giochi, camminate, trucca bimbi e gadget per i partecipanti dalle 10 alle 18,30.

Lo slogan scelto quest’anno, per la Giornata del 14 giugno, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, “Una goccia di umanità. Dona il sangue. Salva vite”, pone al centro il valore umano di ogni donazione, ricordando come ogni gesto rappresenti un atto concreto di solidarietà, cura e responsabilità verso gli altri.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, a Piacenza quest’anno sarà “FESTA DEL DONO”, un momento di incontro, un’occasione per stare bene insieme e, allo stesso tempo, un invito a comprendere l’importanza della donazione.

Sarà una giornata all’aria aperta, un’occasione nata con l’idea di portare Avis fuori dai contesti tradizionali, dentro uno spazio vissuto e familiare come il Parco della Galleana, per avvicinare le persone in modo naturale, senza barriere, attraverso esperienze coinvolgenti e accessibili a tutti.

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