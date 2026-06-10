Fiera del Busslanein dal 12 al 15 giugno a San Nicolò. L’Assessore Cornelli: “Importanti novità nella 30° edizione, un importante traguardo” – AUDIO

Fiera del Busslanein dal 12 al 15 giugno a San Nicolò. L’inaugurazione della trentesima edizione è in programma domenica 14 giugno in Piazza Annibale Barca.

Si parte alle ore 10 – spiega l’Assessore al Commercio di Rottofreno Matteo Cornelli – con la presentazione degli elaborati degli alunni scuola primaria e la premiazione. Poi alle si tiene il corteo con le Autorità, la banda musicale e le majorettes. Infine alle 11.30 è prevista l’inaugurazione ufficiale.

Radio Sound seguirà l’evento domenica 14 giugno con animazione e collegamenti in diretta.

Quest’anno – prosegue l’Assessore – raggiungiamo questo importante traguardo dei trent’anni e abbiamo alcune novità da proporre. Ad esempio sabato alle ore 10.30 al Centro Culturale di San Nicolò avremo l’interessante convegno “Sapori del territorio: tradizione, identità e sviluppo”.

L’evento, a ingresso libero, vuole essere un momento di confronto dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali, tra tradizioni e opportunità di valorizzazione e crescita. Il convegno si apre alle ore 10.30 con il benvenuto del Sindaco Paola Galvani.

Domenica sarà una giornata di festa tra tradizioni, sapori, musica e divertimento per tutti per celebrare il 30° anniversario della nota manifestazione.

Spettacoli

Il Convegno

Domenica 14 giugno

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy