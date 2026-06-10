Fiera del Busslanein dal 12 al 15 giugno a San Nicolò. L’Assessore Cornelli: “Importanti novità nella 30° edizione, un importante traguardo” – AUDIO

Fiera del Busslanein dal 12 al 15 giugno a San Nicolò. L’inaugurazione della trentesima edizione è in programma domenica 14 giugno in Piazza Annibale Barca.
Si parte alle ore 10 – spiega l’Assessore al Commercio di Rottofreno Matteo Cornelli – con la presentazione degli elaborati degli alunni scuola primaria e la premiazione. Poi alle si tiene il corteo con le Autorità, la banda musicale e le majorettes. Infine alle 11.30 è prevista l’inaugurazione ufficiale.
Radio Sound seguirà l’evento domenica 14 giugno con animazione e collegamenti in diretta.
Quest’anno – prosegue l’Assessore – raggiungiamo questo importante traguardo dei trent’anni e abbiamo alcune novità da proporre. Ad esempio sabato alle ore 10.30 al Centro Culturale di San Nicolò avremo l’interessante convegno “Sapori del territorio: tradizione, identità e sviluppo”.
L’evento, a ingresso libero, vuole essere un momento di confronto dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali, tra tradizioni e opportunità di valorizzazione e crescita. Il convegno si apre alle ore 10.30 con il benvenuto del Sindaco Paola Galvani.
Domenica sarà una giornata di festa tra tradizioni, sapori, musica e divertimento per tutti per celebrare il 30° anniversario della nota manifestazione.