Fiera del Busslanein dal 12 al 15 giugno a San Nicolò. L’Assessore Cornelli: “Importanti novità nella 30° edizione, un importante traguardo” – AUDIO

10 Giugno 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Fiera del Busslanein dal 12 al 15 giugno a San Nicolò
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Fiera del Busslanein dal 12 al 15 giugno a San Nicolò. L’inaugurazione della trentesima edizione è in programma domenica 14 giugno in Piazza Annibale Barca. 

Si parte alle ore 10spiega l’Assessore al Commercio di Rottofreno Matteo Cornelli –  con la presentazione degli elaborati degli alunni scuola primaria e la premiazione. Poi alle si tiene il corteo con le Autorità, la banda musicale e le majorettes. Infine alle 11.30 è prevista l’inaugurazione ufficiale. 

Radio Sound seguirà l’evento domenica 14 giugno con animazione e collegamenti in diretta. 

Quest’anno prosegue l’Assessore –  raggiungiamo questo importante traguardo dei trent’anni e abbiamo alcune novità da proporre. Ad esempio sabato alle ore 10.30 al Centro Culturale di San Nicolò avremo l’interessante convegno “Sapori del territorio: tradizione, identità e sviluppo”. 

L’evento, a ingresso libero, vuole essere un momento di confronto dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali, tra tradizioni e opportunità di valorizzazione e crescita. Il convegno si apre alle ore 10.30 con il benvenuto del Sindaco Paola Galvani. 

Domenica sarà una giornata di festa tra tradizioni, sapori, musica e divertimento per tutti per celebrare il 30° anniversario della nota manifestazione.

Spettacoli

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Il Convegno

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Domenica 14 giugno

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