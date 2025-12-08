Arresto cardiaco mentre balla durante una festa, 81enne salvato col defibrillatore a Bettola

8 Dicembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Durante una festa svoltasi a Bettola lo scorso 7 dicembre, un uomo di 81 anni, residente a Pontedellolio, è stato colpito improvvisamente da un arresto cardiaco. L’episodio, avvenuto in pochi istanti, ha creato grande apprensione tra i presenti, che però hanno reagito con prontezza e lucidità. Alcune persone, riconoscendo la gravità della situazione, hanno immediatamente allertato il 118 e, nel frattempo, hanno utilizzato il defibrillatore presente sul posto.

L’intervento tempestivo

L’intervento tempestivo dei partecipanti si è rivelato decisivo: grazie all’uso corretto del dispositivo, il cuore dell’uomo è riuscito a riprendere a battere prima ancora dell’arrivo dei soccorsi. Poco dopo, il personale sanitario giunto sul luogo ha stabilizzato il paziente e ha disposto il suo trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Parma, dove è stato ricoverato.

L’ennesimo episodio che mette in evidenza l’importanza della presenza di defibrillatori nei luoghi pubblici e della formazione dei cittadini nel riconoscere e affrontare tempestivamente le emergenze cardiache.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound
blank blank