Arresto cardiaco mentre balla durante una festa, 81enne salvato col defibrillatore a Bettola

Durante una festa svoltasi a Bettola lo scorso 7 dicembre, un uomo di 81 anni, residente a Pontedellolio, è stato colpito improvvisamente da un arresto cardiaco. L’episodio, avvenuto in pochi istanti, ha creato grande apprensione tra i presenti, che però hanno reagito con prontezza e lucidità. Alcune persone, riconoscendo la gravità della situazione, hanno immediatamente allertato il 118 e, nel frattempo, hanno utilizzato il defibrillatore presente sul posto.
L’intervento tempestivo
L’intervento tempestivo dei partecipanti si è rivelato decisivo: grazie all’uso corretto del dispositivo, il cuore dell’uomo è riuscito a riprendere a battere prima ancora dell’arrivo dei soccorsi. Poco dopo, il personale sanitario giunto sul luogo ha stabilizzato il paziente e ha disposto il suo trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Parma, dove è stato ricoverato.
L’ennesimo episodio che mette in evidenza l’importanza della presenza di defibrillatori nei luoghi pubblici e della formazione dei cittadini nel riconoscere e affrontare tempestivamente le emergenze cardiache.