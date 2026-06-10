Confesercenti Piacenza, la nuova Giunta Provinciale in carica fino al 2030. Samuelli: “Tante sfide in un mondo spesso un po’ antagonista al lavoro autonomo” – AUDIO

Il Consiglio di Presidenza di Confesercenti Piacenza ha eletto all’unanimità la nuova Giunta Provinciale che accompagnerà la Presidente Nadia Bragalini nel mandato 2026-2030.

Una squadra composta da imprenditori e professionisti che rappresentano esperienze, sensibilità e competenze diverse, accomunate da un unico obiettivo: lavorare insieme per sostenere le imprese, valorizzare il territorio e rafforzare il ruolo di Confesercenti come punto di riferimento per il mondo economico locale.

Ringrazio il Consiglio di Presidenza per la fiducia accordata e tutti i componenti della nuova Giunta per aver scelto di mettersi a disposizione della nostra associazione, dichiara la Presidente Nadia Bragalini.

Viviamo un tempo che richiede ascolto, coraggio e capacità di fare squadra. Le nostre imprese affrontano ogni giorno sfide importanti, ma rappresentano anche una straordinaria ricchezza fatta di lavoro, passione, sacrificio e identità. Il nostro impegno sarà quello di essere sempre più vicini agli imprenditori, ai commercianti, agli operatori del turismo e dei servizi, costruendo insieme opportunità concrete di crescita e sviluppo per tutto il territorio.

La nuova Giunta lavorerà in stretta collaborazione con la struttura associativa guidata dal Direttore Fabrizio Samuelli, affrontando temi strategici quali la valorizzazione del commercio di vicinato, il sostegno alle imprese, la semplificazione burocratica, la formazione, l’innovazione, il turismo e la promozione delle eccellenze locali.

Crediamo profondamente nel valore delle relazioni, della condivisione e della partecipazione. Solo insieme possiamo costruire una Confesercenti sempre più forte, autorevole e vicina alle persone. Il nostro obiettivo è riaccendere la luce delle nostre imprese e contribuire alla crescita del nostro splendido territorio.

Le sfide sono tante Direttore

Sì, ci sono tante sfide e in questa nuova squadra, ognuno avrà i propri compiti perché dobbiamo essere presenti sul territorio ma dare anche le risposte concrete agli operatori. Il tutto in un mondo, mi permetto di dire, che spesso e volentieri è un po’ antagonista al lavoro autonomo.

La nuova Giunta Provinciale è così composta:

• Nadia Bragalini – Presidente

• Cristian Lertora – Vice Presidente Vicario • Filippo Bulla – Vice Presidente

• Roberto Ferrari – Vice Presidente

• Simona Lavelli

• Massimo Camillo Conti

• Simone Micoli

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