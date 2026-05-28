LiveBeats 2026, a CremonaDue il 12 giugno Elettra Lamborghini e il 19 Cristiano Malgioglio. Intrattenimento con Radio Sound. Il 31 maggio la ColorWalk – AUDIO

Tornano i LiveBeats 2026 con due grandi concerti gratuiti. Anche quest’anno il palco di CremonaDue ospita due grandi appuntamenti musicali pensati per far cantare e divertire tutte le generazioni!

Si parte il 12 giugno con Elettra Lamborghini, cantante e personaggio televisivo amatissima dal pubblico per la sua energia travolgente e le sue hit irresistibili.

Il 19 giugno è la volta di Cristiano Malgioglio e Los Locos: un mix esplosivo di musica, spettacolo e divertimento con uno degli artisti più iconici della televisione italiana accompagnato dal ritmo coinvolgente dei Los Locos.

Radio Sound è Media Partner Ufficiale delle manifestazioni al CremonaDue. Con la storica emittente radiofonica prevista musica, animazione, intrattenimento e DJ Set prima dell’inizio degli eventi.

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Sergio Compiani, presidente di CremonaDue

Tutti i nostri eventi hannoun fine benefico. Nel caso di Elettra Lamborghini e di Cristiano Mangiolio ovviamentediamo spazio allo spettacolo, essendo concerti gratuiti non c’è unavera e propria raccolta fondi, ma noi vogliamo sensibilizzare il pubblico sugli aspetti benefici che poi si susseguono nel corso dell’anno.

Domenica 31 maggio Torna la ColorWalk. Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Cremona la camminata più divertente, colorata e coinvolgente dell’anno. La ColorWalk è un’esperienza da vivere insieme: si cammina senza fretta, ci si sporca di colori, si ride, si ascolta musica e si condivide un pomeriggio diverso dal solito.

Luigi Ascenzi Direttore di CremonaDue

Un evento molto importante per il territorio perché unisce il sociale e il divertimento. Quindi facciamo tre chilometri e mezzo di colore e nelle postazioni ritroveremo musica anni 70, 80, 90 è commerciale. Un evento da non perdere per il divertimento e poi perché tre chilometri fanno bene anche i bambini.

Partecipando alla Color Walk inoltre si contribuisce anche a sostenere Fondazione Occhi Azzurri e le realtà del territorio.

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