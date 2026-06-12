Scherma – Il “Pettorelli” saluta la stagione con la compagnia del bomber Dario Hubner

E’ tempo di far calare il sipario su una stagione ricca di soddisfazioni per il Circolo della scherma “Pettorelli”, che martedì scorso si è ritrovato in un ristorante di Niviano per la tradizionale cena di fine annata agonistica, particolarmente intensa e foriera di ottimi risultati.
Ospite d’onore e a sorpresa, l’indimenticato bomber di serie A Dario Hubner, che si è intrattenuto con i dirigenti, prestandosi anche a qualche foto ricordo e partecipando alle premiazioni societarie nella prima parte della serata, con i ritmi scanditi come sempre dal delegato provinciale Federscherma Giuseppe Rossano. Tra i riconoscimenti, anche due targhe speciali per i due “gioielli” del Circolo, gli spadisti classe 2009 Andrea Bossalini e Valentino Monaco, che hanno difeso anche i colori azzurri della nazionale italiana dimostrando di essere ai vertici della categoria Cadetti anche in campo internazionale.
A tracciare il bilancio della stagione è Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli
“Si sta concludendo l’annata agonistica 2025/2026 e sicuramente sarà ricordata nella storia del nostro circolo tra le più esaltanti. Ben due spadisti cresciuti sulle pedane di via Alberici hanno vestito nuovamente la maglia azzurra e questo è per me la realizzazione di un sogno nel cassetto. Si tratta di Andrea Bossalini e Valentino Monaco, che hanno ricevuto la convocazione della Federazione per difendere i colori azzurri agli Europei Under 17 di Tblisi (Georgia), dove tra l’altro hanno vinto un bellissimo bronzo a squadre, e ai Mondiali di Rio de Janeiro.
Il loro traguardo rappresenta un percorso di crescita maturato con tanti risultati in Italia e all’estero. Ma non solo: le medaglie prestigiose che arrivano dal settore under 14 ci testimoniano un prezioso futuro per tanti giovanissimi che hanno colto successi importanti sia a livello individuale sia a squadre. Squadre, poi, quelle assolute, che hanno confermato in toto le importanti categorie raggiunte nella stagione precedente e nel caso della spada maschile ottenendo il miglior risultato della storia recente (sfiorata l’A1, ndc)”.
Quindi aggiunge
“Anche quest’anno, è stata intensa anche l’attività organizzativa: per il quinto anno abbiamo ospitato i Campionati italiani a squadre dall’A2 alla C a Piacenza Expo, oltre ad aver organizzato come da tradizione anche i Regionali al palazzetto di via Alberici. Voglio ricordare anche il nostro settore paralimpico, che si è consolidato partecipando a gare e iniziative con uno spirito sempre più inclusivo. Infine, un grazie a tutti i dirigenti, ai tecnici (di scherma e di armi) e volontari che insieme hanno lavorato per realizzare una bellissima stagione. Chiuderei con un motto: la passione ci muove, la spada ci eleva”.