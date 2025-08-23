Cattivi odori a Sarmato, il sindaco: “Polemiche politiche, mai negato il problema e siamo a fianco dei residenti”

“Chi lavora tace, chi non fa niente parla. E’ con questo detto popolare che vengono riassunte le polemiche politiche riguardo agli odori a Sarmato. In merito alle recenti polemiche sollevate sul tema degli odori provenienti dall’impianto di biometano Maserati Energia, l’Amministrazione comunale è al fianco dei sarmatesi e ribadisce di non aver mai negato il problema e di lavorare costantemente per affrontarlo“. Con queste parole inizia la nota del sindaco di Sarmato, Claudia Ferrari, dopo le recenti polemiche da parte del comitato RinnoviAmo Sarmato.

LA NOTA DEL SINDACO CLAUDIA FERRARI

La sindaca evidenzia che le strumentalizzazioni politiche non aiutano il territorio e che chi ricopre incarichi istituzionali dovrebbe piuttosto collaborare in modo concreto.

“Invito il consigliere Giancarlo Tagliaferri a prendere una posizione chiara invece che sfruttare sempre il vento, provando a fare politica in maniera seria: a Sarmato lo si vede per una foto in posa contro il biometano, uscire poco dopo sul giornale dicendo che bisogna finanziare ancora di più gli impianti con soldi pubblici, sparire per diversi mesi disinteressandosi e poi apparire con un comunicato che evidentemente cavalca il sentito dire della propria parte politica, ma questo non aiuta i cittadini di Sarmato né il nostro territorio. Da un consigliere regionale ci si aspetta di più, i cittadini meritano impegno serio e coerente.”

Le segnalazioni dei cittadini

Le segnalazioni dei cittadini vengono raccolte con regolarità, sia quelle inviate al Comune sia quelle che le persone comunicano agli amministratori di persona. In questi ultimi mesi l’Amministrazione si è sempre rapportata agli enti di competenza, anche in collaborazione con il Comune di Borgonovo; ad esempio si è già tenuto un incontro con i vertici di ARPAE Regionale, oltre che con ARPAE territoriale, per affrontare la questione. Grazie a queste sollecitazioni, la manutenzione straordinaria prevista per il mese di agosto – in concomitanza con la festa di San Rocco e una delle settimane più calde di quest’estate – è stata sospesa.

Dall’incontro è emerso che le problematiche odorigene sono con buona probabilità date anche dallo spandimento di fanghi nei comuni limitrofi a Sarmato. È inoltre già programmato un incontro con AUSL, richiesto tempo fa, per approfondire ulteriormente la questione rispetto all’aspetto sanitario.

“Questo impianto è un sorvegliato speciale”

“Come ho sempre detto questo impianto è un sorvegliato speciale sul nostro territorio: sei anni fa, appena eletti, la situazione era tragica, gli odori erano veramente continui e avevamo di fronte un impianto di produzione di biometano inaugurato in campagna elettorale da un’altra amministrazione, definito una grande risorsa ma di fatto non ancora operativo, e portato in palmo di mano proprio da quella parte politica che ora si agita tanto solo per qualche uscita sul giornale. Gli odori non hanno colori politici, ci abbiamo sempre lavorato con serietà: li sentivamo anni fa e anche negli scorsi mesi non abbiamo mai negato gli episodi – comunque molto ridotti in numero rispetto al passato – Semplicemente stiamo lavorando, e come facciamo sempre, prima lavoriamo e poi parliamo”

