Avviato il centro di assistenza e urgenza (Cau) di Podenzano: “Servizio importante per i cittadini del territorio”

Èiniziata oggi l’attività del Centro di Assistenza e urgenza (Cau) della Casa della Salute e della Comunità di Podenzano. L’obiettivo è quello di prendere in carico e curare i cittadini con problemi urgenti, ma non gravi. In una prima fase iniziale, il Cau di Podenzano è aperto:

– nei giorni feriali dalle ore 13 alle 19

– nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 8 alle 20

Il Cau è collocato all’ingresso della struttura, con accesso autonomo dall’esterno, nei locali già utilizzati per il Servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia medica). Le persone sono prese in carico in ordine di arrivo, ritirando un numero all’eliminacode collocato all’ingresso della sala d’attesa.

I principali sintomi per i quali ci si dovrà recare ai Cau e non al Pronto soccorso sono: lesioni o dolori agli arti; eritemi; punture da insetti; febbre; lombalgia; dolori addominali; lievi traumatismi; ferite superficiali; irritazioni cutanee; dolori articolari o muscolari; coliche; sintomi influenzali; tumefazioni; nausea o vomito; richiesta di counselling su terapie e prescrizioni; medicazioni e altre prestazioni infermieristiche.

La presa in carico avviene mediante un’equipe multiprofessionale costituita da un medico e un infermiere.

La visita medica eseguita al Cau e gli esami del sangue (profilo base) sono gratuiti per i cittadini residenti in Emilia-Romagna, mentre per le visite specialistiche differibili, gli esami strumentali come radiografie e gli esami del sangue che implicano un’analisi più complessa, prevedono il pagamento del ticket.

Per i cittadini non residenti in Emilia-Romagna, che non abbiano fatto la scelta, anche provvisoria, di un medico iscritto negli elenchi in ambito regionale, è previsto il pagamento di € 20 anche per la visita ambulatoriale eseguita al Cau.



“Quello di Podenzano – evidenzia la dottoressa Anna Maria Andena, direttore Cure primarie – è il primo esempio in provincia di Centro di Assistenza e urgenza (Cau) collocato in una Casa della Salute e della Comunità. La logica è quella di potenziare l’offerta della medicina territoriale per i bisogni acuti occasionali. In particolare, partiamo con un orario sperimentale che ci permette di dare risposte al cittadino in particolare nei festivi e prefestivi, quando il medico di famiglia non c’è, o nella seconda parte della giornata, quando il professionista ha già magari programmato le proprie attività. Ricordiamo inoltre che il Cau di Podenzano non è rivolto solo alla popolazione di questo Comune ma anche a quella dei Comuni limitrofi o del resto della provincia”.

“È importante che chi accede al Cau di Podenzano – evidenzia la dottoressa Andena – sappia che all’interno della Casa della Salute non è prevista la disponibilità di una diagnostica radiologica tradizionale. Per questa e per alcune consulenze specialistiche, la persona potrà essere indirizzata nelle sedi dove questi servizi sono presenti. Quando la riforma avviata dalla Regione Emilia-Romagna sarà completa e a regime, sarà il medico del 116117 a orientare il cittadino verso la sede più opportuna dove cercare la risposta al proprio bisogno. In questa fase di transizione, l’apertura di Podenzano ci consente di potenziare e sviluppare la medicina territoriale e di andare nella direzione di offrire un servizio di prossimità alla popolazione di quell’area della provincia”.



“Come tutte le innovazioni – evidenzia il sindaco Alessandro Piva – avrà sicuramente bisogno di un periodo di assestamento, e di pazienza da parte degli utenti, ma sono certo che una volta a regime garantirà un servizio importante per i cittadini di Podenzano e per tutti gli utenti dei comuni limitrofi. Ringrazio l’Azienda per aver scelto la sede della Casa della Comunità di Podenzano dove sperimentare per la prima volta in provincia questo nuovo servizio”.

Si fa presente che, in seguito all’apertura del Cau, varia anche l’orario della Continuità assistenziale (ex Guardia medica) della Casa della Salute e della Comunità di Podenzano. Per attivare il servizio, è necessario chiamare il numero 0523.343000. Da oggi, 8 gennaio, a Podenzano il servizio è disponibile dalle ore 20 alle 8.