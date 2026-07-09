Centro per le Famiglie, “festa diffusa” di inizio estate nei parchi cittadini

Sono state tantissime le famiglie che hanno voluto salutare l’inizio dell’estate “occupando” pacificamente e in modo creativo, ludico e conviviale il parco della Galleana, i Giardini del Sole e il parco di Montecucco. Le tre aree verdi cittadine sono state teatro, infatti, del percorso “SO-stare in città”, proposto dal Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza in collaborazione con l’associazione Le Valigie: un ciclo di appuntamenti da vivere insieme per bambini e adulti, all’insegna della scoperta e della condivisione tra angoli di gioco, laboratori, narrazioni e contatto con la natura, senza dimenticare pic-nic, aperitivi e cene con la colonna sonora di letture animate.

Una tradizione consolidata e attesa

“Ormai è una tradizione consolidata e attesa – sottolinea l’assessora al Welfare Nicoletta Corvi – quella di accompagnare il passaggio alla bella stagione con le iniziative itineranti all’aperto, che favoriscano, per i più piccoli e le loro famiglie, un’opportunità ulteriore di socializzazione e di intrattenimento mirato a un coinvolgimento attivo e partecipe, anche grazie al fatto che c’è una programmazione in diversi quartieri del territorio urbano, per agevolare la fruizione di parchi e giardini vicini a casa. In linea, del resto, con la filosofia che il Centro per le Famiglie e i componenti de Le Valigie, Andrea Roda e Sara Dallavalle, portano avanti con continuità per tutto l’anno, attraverso una proposta educativa di qualità che punta molto sul valore dell’esperienza e dello stare insieme”.

Il primo momento di “festa diffusa” si è tenuto qualche settimana fa al Parco della Galleana, all’insegna di attività esplorative del contesto naturale con orienteering pomeridiano e giro notturno negli angoli più avventurosi, alla ricerca delle lucciole. Non sono mancate, nell’occasione, numerose postazioni di giochi di legno, per sfidarsi in famiglia e ritrovare il piacere del tempo condiviso all’aria aperta.

SO-stare

Nell’imminenza del solstizio, “SO-stare” è tornato ai Giardini del Sole, su cui affaccia la sede del Centro per le famiglie alla Farnesiana. Un appuntamento che si ripete da diversi anni, tanto da essere diventato un rito, il “Sogno di mezza estate” che fa sbucare scacchi giganti e corsa coi sacchi, costruzione di strumenti musicali con materiali di recupero e laboratorio di fumetti. “La vera magia, qui – rimarcano Andrea Roda e Sara Dallavalle – è stata vedere una lunga tavolata allestita sotto al glicine che costeggia il giardino, attorno alla quale le famiglie si sono riunite per una cena veloce, prima del racconto della buona notte in compagnia dei nostri alter ego Pappa e Pero”.

Montecucco

Per l’ultima tappa di questo itinerario, giovedì 2 luglio, si è scelta invece la cornice del Parco di Montecucco, che dal tardo pomeriggio fino a sera ha accolto le famiglie tra svariate postazioni dedicate alla narrazione e attività creative. Nella quiete di inizio estate, le famiglie hanno steso i loro teli e hanno partecipato al laboratorio di poesia, per poi accomodarsi ad ascoltare le “letture dalla finestra”. Chi ha voluto ha potuto portare libri usati per barattarli con altri, tra le incursioni di storie narrate con una curiosa bicicletta che trasportava un teatrino giapponese. I bambini sono stati rapiti dalle letture ad alta voce e dalla costruzione di libri con tasche segrete, ricavati da semplici sacchetti di carta. La serata si è conclusa con un aperitivo accompagnato dalle letture tratte da “Le città invisibili” di Italo Calvino.

“So-stare in città”, per tutti coloro che vi hanno preso parte, “è stata un dono, un’opportunità di tempo e spazio condivisi con altri componenti della comunità. In questi appuntamenti – sottolineano le operatrici del Centro per le famiglie e gli educatori de Le Valigie – abbiamo voluto riassumere il valore della pausa e della presenza, invitando le famiglie a vivere gli spazi urbani in modo attivo, sostenibile e consapevole”.

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