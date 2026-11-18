Sono attivi da qualche giorno, come programmato, il centro prelievi e l’ambulatorio medico presso il nuovo centro polifunzionale (ex consorzio agrario) di Pecorara, in Alta Val Tidone. I due servizi medico-assistenziali hanno così completato il trasferimento dalla casa alloggio Giacomo da Pecorara ai nuovi accoglienti spazi della struttura inaugurata nella scorsa primavera.

Il centro prelievi manterrà la stessa disponibilità programmata fino ad ora, con apertura il venerdì mattina, dalle 7.30 alle 8.15 solo con prenotazione. Per prenotare si possono contattare i numeri del Comune 0523/ 993 706 – 993 708 – 993 710.

Per quanto riguarda l’ambulatorio medico, che ha completato il trasferimento degli hardware e dei collegamenti necessari alle banche dati, le aperture previste sono il lunedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 con la presenza del Dottor Matteo Carusone e il primo mercoledì del mese dalle 11.30 alle 13.30 con la presenza del Dottor Domenico Restuccia.

“Era uno dei primi obiettivi che ci eravamo prefissati con l’apertura del nuovo centro polifuzionale – sottolinea il Sindaco di Alta Val Tidone, Franco Albertini – Offriamo in questo modo a due servizi socio assistenziali primari per la nostra comunità nuovi spazi, più confortevoli e di più facile accesso per gli utenti. Ringrazio sia la struttura sanitaria sia gli operatori per la disponibilità e l’impegno e tutti coloro che hanno collaborato alla definizione di questo progetto”.