Tennistavolo – Due vittorie per la Vittorino da Feltre in Serie D

Si è chiusa con un bilancio di due vittorie, per la Vittorino da Feltre, la quarta giornata del girone d’andata dei campionati regionali di tennistavolo a squadre di Serie D.

In Serie D1, la formazione guidata da Nicola Salento è stata sconfitta per 6-1 dall’AS Città dei Ragazzi TT Modena. L’unico punto della squadra biancorossa è stato messo a segno da Silvio Carnevale, vittorioso nel confronto contro Benetti. La formazione biancorossa continua a puntare anche sulla crescita delle proprie giovani promesse del settore giovanile come Colla, Perazzi e Milani.

Doppio successo, invece, in Serie D2. La Zazzi Impianti Vittorino da Feltre ha infatti superato il Tennistavolo Valnure per 5-2, grazie alle doppiette messe a segno da Michelle Wong e Natalia Solis e al punto decisivo firmato da Tommaso Rizzi, che ha permnesso di portare in dote alla Vittorino tutti e tre i punti in palio. Vittoria ancora più netta, sempre in Serie D2, per l’Esi Piacenza Vittorino, che si è imposta per 7-0 contro la Virtus Casalgrande. Protagonisti principali della vittoria Pierangelo Dadda e Filippo Bersani, entrambi autori di una doppietta, insieme ai punti di Marco Bove e Marco Cristalli. A completare il successo anche la vittoria del doppio composto da Cristalli e Bersani.

In Serie D3, turno di riposo per l’Agriturismo Poggio Caminata Vittorino da Feltre, mentre la Vittorino Nuova Ce.As.Car Psistem è stata sconfitta per 6-1 dalla Dinamis Top Solid. L’unico puntobiancorosso della partita è stato conquistato da Luca Vinciguerra. Le due formazioni rappresentano anche un importante spazio di crescita per numerosi giovani del vivaio, tra cui Cantarelli, Vitaliano, Bernini, Scatola e Garilli.

Nel complesso, quindi, un turno di campionato che conferma l’impegno del Tennistavolo Vittorino da Feltre sia sul fronte dei risultati, sia nella valorizzazione dei giovani atleti e nella crescita del movimento societario.