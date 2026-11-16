Atletica – Piacenza brilla tra organizzazione e risultati: exploit di Rebecchi e Marchesi a Ravenna e grande festa al Cross d’Autunno

Un doppio fine settimana di grande atletica leggera conferma l’ottimo stato di forma e la solidità organizzativa dell’Atletica Piacenza, protagonista sia sulle lunghe distanze su strada sia sui prati di casa nella tradizionale corsa campestre autunnale.

I maratoneti volano a Ravenna

Domenica 8 novembre 2026 i colori biancorossi si sono messi in luce alla Maratona di Ravenna grazie alle prove maiuscole di due portacolori nella categoria SM35. Straordinaria la prestazione di Elia Rebecchi, che ha chiuso all’11° posto assoluto (5° di categoria) fermando il cronometro sull’eccellente tempo ufficiale di 2h29’05” (2h28’55” real time). Ottimo riscontro cronometrico anche per Giacomo Marchesi, 22° assoluto e 9° tra gli SM35 in 2h36’19” (2h36’15” real time), a conferma di una preparazione solida e di grande spessore agonistico.

Il trionfo organizzativo del Cross d’Autunno

Domenica 15 novembre 2026 l’Atletica Piacenza ha indossato ancora una volta i panni della perfetta padrona di casa, allestendo con la consueta impeccabile capacità organizzativa l’edizione 2026 del Cross d’Autunno. Una giornata di sport e partecipazione che ha richiamato sul tracciato piacentino ben 159 bambini dei Centri di Avviamento allo Sport e 50 atleti delle categorie agonistiche e assolute, confermando la manifestazione come un punto di riferimento fondamentale per il movimento provinciale.

I podi delle categorie Assolute e Agonistiche

Nelle prove dedicate ai più grandi, sui 3.010 metri degli Assoluti Maschili, spicca su tutti l’assolo di Flavio Ghilardotti(Atletica Piacenza), dominatore assoluto della gara in 10’10” e primo tra i Seniores. Alle sue spalle, prova di grandissimo spessore per il giovane compagno di squadra Paolo Boledi, vincitore della categoria Allievi con l’ottimo riscontro di 10’27”, secondo miglior crono complessivo di giornata. Completa il podio Allievi Alessandro Gianelli (Atletica Piacenza), terzo in 12’53”, mentre tra gli Juniores il successo va a Michael Cannas (Atletica Piacenza) in 12’15”.

Al femminile, sempre sui 3.010 metri, doppietta di vittorie biancorosse: Vittoria Gallazzi (Atletica Piacenza) si impone tra le Allieve con il miglior tempo assoluto femminile di 12’41”, mentre Giorgia Grazio (Atletica Piacenza) conquista il gradino più alto del podio tra le Juniores in 12’53”.

Nelle categorie Cadetti/e (1.860 m), Clara Marconi (Atletica Piacenza) domina la gara femminile in 7’39”, seguita sul podio dalla compagna di squadra Lara Alberti, terza in 8’52”. Al maschile, terzo posto per Gabriele Gallinari (Atletica Piacenza) in 9’06”.

Tra i Ragazzi (1.525 m) è dominio totale dell’Atletica Piacenza, che monopolizza il podio con Milo Perotti (1° in 5’21”), Francesco Campanelli (2° in 5’34”) e Lorenzo Ghisoni (3° in 5’36”). Nella corrispondente prova Ragazze (1.525 m), grande prova di squadra dell’Atletica Agazzano: Eva Bongiorni conquista la vittoria in 6’05” precedendo la compagna di colori Elisa Pelizzari, seconda in 6’11”, e Francesca Bongiorni (4ª al traguardo in 6’14”).

Tutti i podi giovanili (Esordienti)

Grande entusiasmo e pioggia di medaglie anche nelle categorie Esordienti per i portacolori di Atletica Piacenza e Atletica Agazzano:

Esordienti EF4 (460 m): Podio interamente targato Atletica Piacenza con Fanny Auriemma (1ª), Vera Messore(2ª) e Flaminia Rossetti (3ª).

Esordienti M4 (460 m): Altro en plein per l’Atletica Piacenza grazie a Samuele Gandolfi (1°), Riccardo Lupi Riccelli (2°) e Tommaso Finetti (3°).

Esordienti M6 (460 m): Vittoria per Gabriele Salerno (Atletica Piacenza) e terzo posto per il compagno Sebastiano Gandolfi.

Esordienti EF8 (675 m): Terzo gradino del podio per Aurora Scala (Atletica Piacenza).

Esordienti EM8 (675 m): Doppietta Atletica Piacenza con Alessandro Lupi Riccelli (1°) e Leonardo Agosti(2°).

Esordienti EF10 (975 m): Secondo posto per Linda Vercesi (Atletica Agazzano) e terzo per Greta Gandolfi(Atletica Piacenza).

Esordienti M10 (975 m): Tris biancorosso firmato Atletica Piacenza con Alessandro Rosato (1°), Mattia Ingoglia (2°) e Diego Tamborlani (3°).

A suggellare il bilancio di queste due giornate di gara è la grande soddisfazione del Presidente dell’Atletica Piacenza, Fabrizio Dallavalle, che ha espresso tutta la propria gioia per gli eccellenti traguardi raggiunti dall’intero comparto del mezzofondo e del fondo biancorosso: un movimento capace di esprimere qualità ai massimi livelli dai maratoneti esperti fino ai più piccoli esordienti, frutto della passione quotidiana dei tecnici, degli atleti e dell’intera macchina societaria.