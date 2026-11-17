Si trovava in centro a Piacenza insieme alla madre, quando ha notato una donna correre con un defibrillatore in mano, alla disperata ricerca di qualcuno che potesse aiutarla. Pochi istanti dopo si è ritrovata a praticare le manovre di rianimazione su un uomo di 77 anni colpito da arresto cardiaco in via Mazzini.

I fatti

​Tutto è iniziato nel giro di pochissimi minuti quando il 77enne si è accasciato a terra. Immediata la mobilitazione dei presenti: una signora ha visto la situazione e si è precipitata a recuperare il defibrillatore (DAE) in via Calzolai, tornando sul posto per chiedere aiuto. A quel punto un medico che si trovava sul posto le è corso dietro e ha iniziato subito la rianimazione. Una volta applicato il DAE, è stata erogata la scarica ed è stato possibile riprendere il signore.

Tra i protagonisti del salvataggio avvenuto ieri, lunedì 16 novembre, è Federica Del Giudice, dirigente medico della Cardiologia e dell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) dell’Ausl di Piacenza, che racconta quei momenti concitati e l’emozione provata nel rivedere, successivamente, l’uomo al quale aveva contribuito a salvare la vita. Insieme a lei un ispettore della Polizia di Stato.

“Io mi trovavo in centro per puro caso con mia mamma e ho visto che una signora è venuta a dare l’allarme, a prendere il defibrillatore. Siamo riusciti a recuperare il defibrillatore, chiedeva aiuto e c’era questo signore in arresto cardiaco: nel giro di pochi minuti siamo riusciti a defibrillarlo con la rianimazione cardiopolmonare. Insomma ha ripreso il respiro spontaneo prima ancora dell’arrivo dei soccorsi, quindi sicuramente è un grosso successo da questo punto di vista“, racconta Del Giudice.

La catena dei soccorsi: cittadini, medico e polizia

A rendere possibile il salvataggio è stata una vera e propria catena di solidarietà. Dalla donna che ha recuperato il defibrillatore in via Calzolai alle altre persone che si sono fermate per prestare aiuto, fino all’intervento degli agenti della Polizia di Stato, che hanno affiancato il medico nell’assistenza al paziente in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118.

“Mi sono accorta di questa cittadina, di questa passante che aveva in mano il defibrillatore e stava correndo verso il povero signore che era a terra e lei è subito corsa in aiuto. Poi si sono fermate diverse ragazze ad aiutarmi. Quindi questa è la solidarietà: l’aiuto di tutti ha fatto sì che all’arrivo dei soccorsi il paziente fosse già stabilizzato“.

“Non abbiate paura a usare il defibrillatore”

Ma dall’episodio arriva anche un messaggio fondamentale rivolto a tutti i cittadini: non bisogna avere paura di utilizzare un defibrillatore, nemmeno se non si è frequentato un corso di formazione. In caso di sospetto arresto cardiaco, infatti, il DAE può essere utilizzato anche da persone senza una specifica preparazione sanitaria. Il dispositivo guida chi interviene attraverso istruzioni vocali e analizza autonomamente il ritmo cardiaco, consentendo la scarica soltanto quando necessaria.

“Nessuno deve aver paura di usare il defibrillatore. Fa tutto assolutamente lui. Si recupera, parte in automatico un allarme, un codice blu che attiva polizia e ambulanza. Il defibrillatore viene solo applicato, lui legge il ritmo cardiaco e scarica in automatico se è un ritmo defibrillabile, quello che è successo ieri. Nel giro di pochi minuti siamo riusciti a scaricare il fattore tempo, in questi casi è fondamentale“, evidenzia Del Giudice.

L’incontro in ospedale con il 77enne salvato: “Mi ha fatto commuovere”

Ma la vicenda ha avuto anche un seguito particolarmente emozionante. Dopo il salvataggio, infatti, Federica Del Giudice ha voluto andare a trovare il 77enne in ospedale.

“Assolutamente, sono già passata a salutare l’uomo che abbiamo salvato, mi ha già visto, si è anche un po’ arrabbiato del male alle costole che gli ho procurato (ride ndr). E’ stata un’emozione perché comunque mi ha fatto commuovere, perché non è una cosa da tutti i giorni salvare una vita in strada, quindi è stato bello“.