Rugby – Piacenza sfiora l’impresa a Calvisano: una rimonta da applausi, ma il finale è amaro

Il Piacenza Rugby esce sconfitto per 27-24 sul campo del Calvisano, al termine di una partita combattutaericca di emozioni. Dopo un avvio difficile, condizionato da errori disciplinari e numerose punizioniconcesseagli avversari, i biancorossi reagiscono con carattere e determinazione.
Dopo aver chiuso il primo tempo sul 18-7, Piacenza cambia marcia nella ripresa, trovando nuove energieeimponendo il proprio gioco. Le mete di J. Guerra e la doppietta di Davide Ravilli, unite alla precisionealpiede di Bautista Guerra, permettono agli emiliani di rimontare e portarsi in vantaggio sul 21-24 al 75′.
Nel finale, però, alcuni episodi e due calci piazzati consentono al Calvisano di ribaltare nuovamenteilrisultato, fissandolo sul definitivo 27-24.
Nonostante la sconfitta, il Piacenza offre una prestazione di grande spessore fisico, tecnico etattico,dimostrando di poter competere alla pari anche con le squadre più ambiziose del campionato.Grandesoddisfazione per coach Forte e una menzione speciale per Davide Ravilli, protagonista diuna provastraordinaria con due mete.
I biancorossi torneranno in campo domenica 29 novembre al Beltrametti contro il Livorno, conlaconsapevolezza di poter affrontare qualsiasi avversario a testa alta.
Calvisano-Piacenza Rugby 27-24
Calvisano: Bruniera, Costa (10’st Padoan; 18’st D’Apollonia; 20’st Costa; 29’st Bertini), Bensadon, Bini, M. Consoli, F. Consoli, T. Tomasoni, Mori, Berardi, Pasquali, Salvan (22’st Nappi), Maurizi (9’st Gabana), Barbotti (15’st Manente), D’Apollonia, Cristini (15’st Sabatiello). A disposizione: Caravaggi e Balestra. Allenatori: Zappalorto e Dal Maso.
Piacenza: Guglieri (1’st D. Ravilli), Botti, Misseroni, B. Guerra, Bertorello, Manciulli, F. Ravilli, Cornelli, Baas (1’st Savi), Dene, Melegari, Lekic (29’st Roda), Greco (29’st Badagnani), J. Guerra, Lovotti (29’st Alberti). A disposizione: Bonatti, Bacciocchi, Antozzi. Allenatore: Forte.