Innovazione digitale, intelligenza artificiale e valorizzazione delle competenze sono stati i temi principali del convegno “Competere con le persone, crescere con il digitale”, promosso da Confindustria Piacenza e ospitato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore.

All’incontro hanno partecipato i ministri Paolo Zangrillo e Tommaso Foti, insieme a rappresentanti delle istituzioni, dell’università e del mondo imprenditoriale.

Il confronto ha evidenziato l’importanza della trasformazione digitale per rendere imprese e pubblica amministrazione più efficienti e competitive, sottolineando il ruolo fondamentale della formazione e delle competenze professionali.

Tra gli interventi, Luca Bagato ha approfondito il valore della digitalizzazione per la competitività, mentre Elena Zuffada si è concentrata sulle strategie per attrarre e valorizzare i talenti.

Il ministro Paolo Zangrillo ha concluso i lavori soffermandosi sulle sfide dell’innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione e sulla necessità di considerare digitalizzazione e intelligenza artificiale come strumenti al servizio delle persone, e non come loro sostituti.

“Non bisogna illudersi del fatto che la macchina un giorno potrà sostituire l’uomo”, ha sottolineato il ministro, evidenziando l’importanza di affiancare alla formazione tecnica anche quella umanistica. L’intelligenza artificiale può infatti contribuire a migliorare l’efficienza dei processi e la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese, ma le decisioni e le responsabilità devono rimanere nelle mani delle persone.

Zangrillo ha inoltre ricordato il percorso di revisione dei processi amministrativi in chiave digitale già avviato, che sta consentendo di ridurre i tempi e rendere le procedure più rapide e precise. Un cambiamento che richiede investimenti non soltanto nelle tecnologie, ma soprattutto nella preparazione del personale.

“Non ci può essere innovazione tecnologica se non c’è la capacità da parte dell’uomo di governarla”, ha ribadito il ministro, sottolineando come sviluppo tecnologico e valorizzazione del capitale umano siano due dimensioni complementari, da portare avanti insieme.

“Tutta questa innovazione tecnologica, quindi digitalizzazione e intelligenza artificiale, sono strumenti nella disponibilità dell’uomo. Non dobbiamo mai dimenticare che tutta questa strumentazione è un aiuto, un contributo significativo all’attività umana, però è complementare all’attività umana. Quindi non bisogna illudersi del fatto che la macchina un giorno potrà sostituire l’uomo”.

“Quindi è necessario, nell’approcciare questi strumenti, certamente fare formazione tecnica, ma anche formazione umanistica: cioè insegnare alle persone che questa strumentazione aiuta a far meglio il proprio lavoro e quindi contribuisce anche ad essere più performanti rispetto alle attese dei nostri utenti, cittadini e imprese, ma non viene meno la responsabilità umana, quindi tutti i temi che attengono la decisione, la decisionalità, appartengono all’uomo”.

“L’intelligenza artificiale non ha cuore, non ha passione, non ha sentimenti. L’intelligenza artificiale è una macchina che gestisce un’infinità di informazioni e di numeri; quindi può darci un contributo significativo a migliorare il funzionamento dei nostri processi, ma sono tutti strumenti che funzionano grazie all’uomo”.