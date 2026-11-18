Individuato a Piacenza il primo caso italiano di Streptococco di gruppo B resistente alla penicillina, uno degli antibiotici principali utilizzati per trattare le infezioni causate da questo batterio.

Il ceppo, denominato Streptococcus agalactiae, è stato isolato nel febbraio 2026 dall’Ausl di Piacenza, attraverso le analisi del sangue di un paziente adulto. Gli accertamenti di laboratorio, confermati dall’Istituto Superiore di Sanità, hanno evidenziato una resistenza anche ad altri antibiotici, tra cui eritromicina, tetraciclina e levofloxacina.

La scoperta rappresenta un importante segnale di attenzione per la sanità pubblica, soprattutto per i possibili rischi legati alle infezioni nelle persone fragili e nei neonati.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva già inserito nel 2024 lo Streptococco B resistente alla penicillina tra i patogeni a priorità media, sottolineando la necessità di rafforzare la sorveglianza.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, in Italia i livelli di antibioticoresistenza rimangono elevati, nonostante alcuni segnali di miglioramento.

Il caso piacentino, finora isolato, richiama l’importanza dell’uso responsabile degli antibiotici, della ricerca e del monitoraggio dei batteri resistenti, per tutelare l’efficacia delle terapie e la salute pubblica.