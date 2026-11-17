La doggy bag potrebbe diventare un diritto anche in Italia. La Lega ha presentato un emendamento al disegno di legge Concorrenza per permettere ai clienti di portare a casa cibi e bevande non consumati al ristorante, contrastando così gli sprechi alimentari.

Il principio introdotto dal testo è chiaro: “il consumatore ha diritto di trattenere per l’asporto i cibi e le bevande acquistati e non consumati“. Non si tratterebbe più dunque di una cortesia del ristoratore, ma un diritto del cliente.

Sul tema è intervenuto a Radio Sound Cristian Lertora di Confesercenti Piacenza spiegando che si tratta di una regola di buonsenso, che molti ristoratori già applicano. “Piacenza è da tempo avanti su questo concetto, soprattutto per quanto riguarda il vino: abbiamo introdotto la possibilità per i clienti di portare a casa le bottiglie non consumate. Oggi, anche alla luce della situazione economica, agevolare il cliente e permettergli di recuperare ciò che non è riuscito a consumare è un gesto di attenzione e, soprattutto, una scelta di buon senso“.

Sul portare il cibo a casa in Italia esiste ancora una sorta di imbarazzo già superata in altri stati dove ormai è ormai un’abitudine. Come se recuperare il cibo pagato fosse qualcosa di cui giustificarsi, anziché una scelta di buon senso.

E’ anche un apprezzamento al lavoro del ristoratore il portare a casa gli avanzi

In realtà noi ristoratori tutto ciò che viene avanzato nel piatto purtroppo lo dobbiamo buttare nell’umido, quindi è uno spreco eccessivo. Inoltre credo sia una pratica che giova sia il cliente perché comunque si sente più libero di chiedere delle portate e il ristoratore perché magari con questa prassi vende un piatto in più, e allo stesso tempo fa questa carezza al cliente dandogli la possibilità di portare a casa quello che non ha consumato sul posto.

Secondo Lertora, il mondo della ristorazione evolve e i locali che sapranno adeguarsi, offrendo ai clienti la possibilità di portare a casa ciò che non consumano, potrebbero fidelizzare maggiormente la clientela. Al contrario, chi non concederà questa opportunità, a prescindere dalla legge, rischia di vedere i propri clienti scegliere altri ristoranti. Perché alla fine è sempre il cliente a decidere dove tornare.