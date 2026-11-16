Volley – Vap, i risultati del weekend: sconfitta in B1, la Serie C infila un’altra vittoria

Una VAP a corrente alternata cede il passo alle pari età modenesi (under 19) della Moma Anderlini che grazie ai tre punti guadagnati sale al quarto posto nella classifica del girone C. Le padrone di casa si avvalgono del sevizio e della ricezione per mettere in difficoltà la squadra ospite che non trova efficacia in attacco contrariamente alla coppia modenese Monari – Rademacher (39 punti complessivi). Risultato a parte anche in questa sfida, molto impegnativa, per le ragazze di coach Michele Fanni si sono riscontrati miglioramenti che fanno ben sperare per il prosieguo del campionato.

Moma Anderlini Modena – SAP Sicurezza VAP 3-0

(25-16; 25-20; 25-14)

Moma Anderlini Modena: Cervi (L), Fummo, Sartori 6, Ciomaga, Jakic 2, Monari 19, Rinieri 1, Gollini, Bianco 3, Rademacher 20, Masetti, Busi, Penati 6, Citelli (L), Bampi, Viviani, Mangiapia. All.: Alessio, Fregosi

SAP Sicurezza VAP: Momo 5, Lamberti, Di Luzio 3, Agosto 4, Fenzio 6, Carlà (L), Abondio, Olivi 7, Lara Fondin 6, Lunardini, De Servi, Ferri (L), Isitor. All.: Fanni, Bergamaschi

Serie C femminile

Bella vittoria della Volley Academy Piacenza sul parquet reggiano della Roteglia Mariner. Il primo set si svolge in un crescendo da parte delle ospiti che mettono in chiara difficoltà le avversarie sia con il servizio sia con il muro. Punto a punto i due set a seguire, conclusi nel finale in favore della VAP. In classifica le ragazze di coach Maggipinto mantengono il primo posto nel girone in compagnia delle modenesi del Volley Quartirolo e alle reggiane della Campagnola Emilia.

Roteglia Mariner – DM Idrosanitaria VAP 0-3

(13-25; 23-25; 21-25)

DM Idrosanitaria VAP: Fortunato, Riccardi Bimbi, Carciani, Fagiani (L), Sposimo, Sorsi, Compaore, Tencati, Clini (L), Sarasini, Mosetti, Carli, Paganini, De Servi, Isitor. All.: Maggipinto, D’Angiolella