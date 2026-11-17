Venerdì 20 novembre Piacenza scende in piazza per lo sciopero generale. La manifestazione, promossa dalla CGIL insieme alle associazioni de La Via Maestra, partirà dalla Camera del Lavoro per attraversare la città e raggiungere piazza Cavalli.

LA NOTA DELLA CGIL

Il concentramento è previsto alle ore 9 davanti alla Camera del Lavoro, in via XXIV Maggio. Da qui il corteo percorrerà via XXIV Maggio in direzione di piazzale Torino, per poi imboccare via Taverna e proseguire attraverso piazza Borgo e via Garibaldi, passando davanti all’ospedale e al Palazzo della Provincia. Il percorso continuerà quindi verso largo Battisti, con arrivo in piazza Cavalli.

Al termine del corteo sono previsti interventi di lavoratrici e lavoratori, studenti, pensionate e pensionati e rappresentanti della società civile e del mondo del lavoro: voci ed esperienze diverse che porteranno in piazza le ragioni della mobilitazione e le richieste di cambiamento.

Al centro della giornata, la difesa dei salari e delle pensioni di fronte al carovita, il contrasto alla precarietà, la sicurezza sul lavoro, il rafforzamento della sanità e della scuola pubbliche. Una mobilitazione per chiedere giustizia sociale, pace e investimenti nei servizi e nei diritti, contro la corsa al riarmo.

La CGIL Piacenza e le associazioni de La Via Maestra invitano lavoratrici e lavoratori, pensionati, studenti e tutta la cittadinanza a partecipare: unire le proprie voci significa dare forza a una richiesta comune di dignità del lavoro e di piena attuazione dei principi della Costituzione.