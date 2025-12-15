Chiusura piscina Raffalda, gli utenti sensibili saranno “dirottati” a Polisportivo e Farnesiana

A seguito della chiusura temporanea della piscina Raffalda, prevista fino al 6 gennaio 2026 su indicazione della Commissione Provinciale di Vigilanza, l’Amministrazione comunale ha individuato gli ambiti da tutelare in via prioritaria nel periodo in cui la struttura di via Casella non sarà accessibile, per garantirne almeno parzialmente la continuità: corsi e iniziative rivolte a persone con disabilità, nuoto libero, utilizzo degli spazi acqua da parte di società sportive che non dispongano di un proprio impianto natatorio.

“Una decisione presa con senso di responsabilità”

“La decisione di sospendere l’attività della Raffalda – ricorda l’assessore allo Sport, Mario Dadati – è stata assunta con responsabilità, nell’interesse primario della sicurezza di utenti e operatori, programmando gli interventi con la massima tempestività e in un periodo, quello contiguo alle festività natalizie, che ci consente di contenere il più possibile i disagi per i cittadini, le famiglie e le società sportive. Oggi abbiamo condiviso con il gestore le soluzioni alternative per supplire alla forzata chiusura, ma parallelamente sono già in corso tutte le attività tecniche indispensabili per permettere la riapertura dal 7 gennaio in avanti, restituendo alla città una struttura pienamente sicura e funzionale”.

Fino a domenica 21 dicembre, pertanto, d’intesa tra Comune e Activa, le altre piscine comunali potranno garantire la seguente disponibilità di orari per gli utenti della Raffalda:

il Polisportivo Franzanti metterà a disposizione tutta la vasca il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 6.30 alle 9, 5 corsie il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 16.30, 1 corsia il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 e 2 corsie il venerdì dalle 15.30 alle 17, nonché 4 corsie il sabato dalle 18 alle 19 e la domenica dalle 14 alle 17, tutta la vasca il sabato dalle 19 alle 21 e la domenica dalle 18 alle 20;

la piscina Farnesiana garantirà l’accesso a tutta la vasca dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 9, tre corsie dalle 14 alle 16, nonché tutte le vasche il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30, il venerdì dalle 21 alle 23 e la domenica dalle 13 alle 19.

A partire dal 22 dicembre, in concomitanza con la sospensione di gran parte dei corsi per le festività natalizie, la disponibilità degli spazi acqua potrà aumentare ulteriormente.

Per prenotazioni e informazioni: direzione.polisportivo@activapiacenza.it per il Polisportivo Franzanti, amministrazione@activapiacenza.it per la Farnesiana.

“Abbiamo cercato di individuare le più ampie fasce possibili di accesso per limitare il disagio degli utenti e delle società sportive in questa fase”, sottolinea l’assessore Dadati, che aggiunge: “Ringrazio tutti per la comprensione, i tecnici sono al lavoro per ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza, irrinunciabili e fondamentali, che consentiranno di riaprire nuovamente l’impianto di via Casella”.

