Infrastrutture e scuole tra gli obiettivi della Provincia: “In programma importanti investimenti”

Nel Consiglio provinciale del 15 dicembre è stata adottata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) che mantiene l’impostazione del documento già visto a luglio, integrando il quadro conoscitivo con le informazioni più aggiornate resesi disponibili, tra le quali il quadro delle risorse.

Le risorse

I dettagli del documento sono stati illustrati dal Dirigente del Servizio Viabilità Davide Marenghi – che ha posto l’accento sui numerosi interventi di messa in sicurezza e rifacimento di strade e ponti – e dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica Jonathan Monti – che si è soffermato sull’ampliamento di alcuni poli scolastici e sulla costruzione ex novo di spazi educativi-sportivi, confermando che per settembre 2026 la palestra dell’istituto Mattei di Fiorenzuola, interessata da un incendio lo scorso luglio, tornerà fruibile (l’elenco completo delle opere è disponibile nelle slide).

Il bilancio di previsione

Nella stessa seduta è stato adottato il bilancio di previsione 2026-2028. Le entrate complessive per il 2026, considerando anche il fondo pluriennale vincolato, sono pari ad euro 96.404.638, di cui 11.410.000 relativi a partite di giro e che quindi sono presenti per eguale importo anche nelle spese. Le spese correnti previste ammontano ad euro 44.089.460 e quelle in conto capitale ad euro 40.562.677.

I dettagli del bilancio sono stati illustrati dalla Dirigente del Servizio Bilancio Patrimonio Monitoraggio PNRR Angela Toscani (dati e cifre sono consultabili nelle slide). Come sottolineato dalla Presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli, ‹‹si tratta di numeri importanti che da soli danno l’idea della rilevanza del nostro Ente per il territorio, nonostante l’assenza di quella riforma delle province che ancora non è stata realizzata e che servirebbe per dare maggiore organicità ed efficacia alla nostra azione, come è stato sottolineato anche dal Presidente Mattarella nel suo intervento all’assembla annuale dell’UPI di recente tenutasi a Lecce››.

Investimenti in viabilità

In Aula è stato inoltre approvato il programma quadriennale (2025-2028) di investimenti in viabilità che sostituisce quello quinquennale approvato lo scorso anno a seguito dei tagli apportati dalla legge di bilancio per il 2025 e dai successivi decreti approvati in corso d’anno. Rispetto a questo tema, la Presidente Patelli ha ricordato come di recente sia stata tramessa dal Consiglio provinciale una richiesta congiunta a Governo e Parlamento affinché siano eliminati i tagli e ripristinate le risorse.

Il programma proposto segue i seguenti criteri: viene soppressa l’annualità 2029 perché per quell’anno le risorse sono state completamente cancellate; vengono mantenuti gli interventi già programmati compatibili con i nuovi termini previsti per la loro attuazione (pubblicazione bando di gara entro marzo 2026 e sottoscrizione contratto entro 15 settembre 2026), ridimensionandone alcuni per tenere conto delle minori risorse (nel 25 e 26 parte dei minori trasferimenti è stata compensata con risorse proprie di bilancio); vengono sostituiti gli interventi non realizzabili con le tempistiche imposte.

La modifica dello Statuto della Provincia

Sarà sottoposta alla prossima Assemblea dei Sindaci la proposta di modifica dello Statuto della Provincia di Piacenza, approvato dal Consiglio, descritta dal Segretario Generale Luigi Terrizzi. Lo statuto attuale dell’Ente è stato approvato l’indomani dell’entrata in vigore della Del Rio.

Le modifiche proposte costituiscono una manutenzione ordinaria suggerita dagli uffici sulla base dell’esperienza di questi anni. In particolare, viene prevista la soppressione del doppio passaggio in consiglio per il rendiconto, che non è prevista dalla legge e che rappresenta un appesantimento della procedura, e viene data al Presidente la facoltà di delegare – oltre al Vicepresidente e ai consiglieri provinciali anche i Dirigenti e i funzionari a rappresentare la Provincia in enti, associazioni e organismi.

Il canone patrimoniale di concessione

Modificato infine il vigente regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria: viene introdotta la rivalutazione annuale del gettito del Canone Unico in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente, utilizzando una possibilità introdotta dal recente DL Economia. Disposizione non impattante.

LE COMUNICAZIONI

Come di consueto il Consiglio provinciale si è aperto con alcune comunicazioni.

La consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità Nadia Pompini ha espresso preoccupazione per il rallentamento che ha subito a livello nazionale l’iter per la riforma del Codice penale con riferimento al reato di violenza sessuale.

La conciliazione genitorialità-lavoro

La stessa consigliera ha portato all’attenzione la proposta di conciliazione genitorialità-lavoro portata avanti dalla Regione Emilia-Romagna, definendola un progetto che merita il pieno sostegno su tutto il territorio provinciale. Infine, ha elogiato l’amministrazione comunale di Piacenza che nei giorni scorsi a Bruxelles ha ricevuto la Special Mention per l’Information and Communications Technology dell’Access City Award 2026, il premio della Commissione europea che valorizza le città più impegnate sul fronte dell’accessibilità e dell’inclusione.

Roberta Valla, consigliera delegata a Turismo, Marketing territoriale e Rapporti con DTE, ha lanciato un appello a tutela dei comuni montani piacentini in vista dell’imminente incontro Stato-Regioni dedicato al decreto per la nuova classificazione dei comuni montani che ridurrebbe da 4mila a 2800 i comuni montani italiani. Per Valla, si prospetterebbe per i piccoli comuni montani del Piacentino una catastrofe, in quanto perderebbero agevolazioni e sostegni importanti per un territorio caratterizzato da fragilità. Su questo tema, la presidente Monica Patelli ha dichiarato che – in vista dell’incontro Stato-Regioni, la Provincia si relazionerà a brevissimo con i consiglieri regionali, ipotizzando, se necessario, la stesura di una nota ufficiale, condivisa, come territorio.

Gabriele Scagnelli, consigliere delegato alle Politiche Giovanili, ha relazionato circa l’ottima riuscita delle tre iniziative dedicate all’Orientamento in entrata ed in uscita per studentesse e studenti: Festival della Cultura Tecnica, Futura 2.0 e Professioni del Futuro.

