Volley, Serie B1 – Matteo Capra guiderà la Pallavolo San Giorgio nel campionato 2026/2027

La Pallavolo San Giorgio Piacentino annuncia di aver raggiunto l’accordo con coach Matteo Capra per la stagione 2026/2027 nel campionato di Serie B1.

Nato a Piacenza nel 1973, coach Capra sarà al timone della Pallavolo San Giorgio Piacentino per la nona stagione consecutiva, la terza in B1. Arrivato nel 2018/2019, quando la squadra partecipava al campionato di Serie C, ha centrato subito la promozione in Serie B2. Al termine della stagione 2024/2025 ha poi condotto la squadra in Serie B1, dopo la finale playoff vinta contro San Damaso. Nelle due stagioni successive ha conquistato la salvezza, in particolare nell’ultima con due giornate di anticipo sulla fine del campionato.

“Otto anni di battaglie sportive, gioie e crescita costante. Firmare per la nona stagione non è stata una scelta difficile: qui c’è tutto quello che un allenatore può desiderare per lavorare bene. Il legame con questo ambiente va oltre la palestra. Lavorare per l’ennesimo anno consecutivo sullo stesso progetto è un privilegio che pochi allenatori possono vivere e ne sono orgoglioso.

In questi otto anni, insieme al presidente Vincini e al direttore sportivo Gregori, abbiamo costruito non solo una squadra, ma una filosofia, una mentalità e una struttura solida. Tuttavia, non guardo a quello che abbiamo fatto, ma a ciò che dobbiamo ancora conquistare. Ringrazio la dirigenza per aver creduto ancora una volta nella mia visione tecnica. Ci mettiamo subito al lavoro per alzare ulteriormente l’asticella”.

“La conferma di Matteo è un riconoscimento dovuto, in primis, alla sua preparazione tecnica e tattica, oltre alla sua capacità di conciliare il ruolo di allenatore con quello di leader del gruppo, condividendo le difficoltà durante la gara e trovando nell’immediato le soluzioni per ottenere il massimo risultato. Aggiungo anche che l’amicizia che ci lega dopo tanti anni si rafforza stagione dopo stagione, grazie anche alla collaborazione con il direttore sportivo Massimo Gregori e con i suoi collaboratori Stefano Dagradi e Fabio Longinotti.

Una figura come Matteo può solo fare bene nell’ambito pallavolistico e rappresenta un punto di riferimento per tutto il settore. Credo che la sua preparazione gli consenta anche di ambire a traguardi più alti e lo ringrazio per aver scelto, anche per il prossimo campionato, di guidare ancora la Pallavolo San Giorgio in B1, contribuendo al tempo stesso alla crescita delle atlete che gravitano intorno alla prima squadra e che militano nelle varie formazioni Under”.

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